– Ble truet til å gjøre innbrudd

Med få minutters mellomrom fikk politiet på Romerike to oppringninger ved 01.30-tiden natt til påskeaften. Samtalene kom fra to ulike bensinstasjoner i området, og de to mennene fortalte omtrent den samme historien.

Noen timer tidligere hadde de to, sammen med en tredjemann, vært på en bensinstasjon på Linderud i Oslo. Der skal de ha blitt oppsøkt av to andre menn, som truet dem til å kjøre til Skjetten på Romerike.

De ble fratatt mobiltelefonene sine på veien, en av dem ble slått, og truet til å dra til en bestemt leilighet, har de forklart til politiet.

Stikker av

– Fremme ved leiligheten ble de satt til å bryte opp et vindu, fordi de to mennene hadde noe uoppgjort med mannen som bodde i leiligheten, forteller operasjonsleder Trond Lorentzen hos Romerike-politiet.

Mannen som bor i leiligheten er hjemme, og mens de to som nå er siktet har et oppgjør med ham, klarer de tre andre å stikke av i bil og til fots – og får dermed varslet politiet fra henholdsvis Skjetten og Lørenskog.

Var etterlyst

Da politiet oppsøker leiligheten på Skjetten, er de to mennene der fremdeles. Det viser seg også at mannen som bor i leiligheten er etterlyst fordi han ikke hadde møtt opp til soning.

– Alle de seks involverte er kjent av politiet fra før, også de tre mennene som ble truet. Etterforskningen videre vil vise hva slags tilknytning de eventuelt har til hverandre, sier Lorentzen.

De to er siktet for frihetsberøvelse, vold, trusler og innbrudd, én av dem blir også anmeldt for forulemping av politiet etter at han prøvde å stikke av da de kom til arresten.