– Å bøtelegge foreldre vil ikke fungere

– Det å gi familier en bot på 5000 kroner vil bare gjøre ting verre. Familien får enda mindre penger, og barna får enda mindre å gjøre hjemme og må være mer ute, sier Kristin Hamilton Eliassen (14), elev ved Jordal ungdomsskole.

Det har vært flere knivangrep i Oslo siden nyttår. Oslo Frp vil derfor at foreldre skal bøtelegges hvis barn under 14 år er ute etter klokken 23, meldte TV2 i går.

Partiet vil at familiene det gjelder skal få dagbøter eller trekk i kommunale ytelser. Dette vedtok Frp på fylkesårsmøtet.

Har ikke troen

Elevene Kristin Hamilton Eliassen (14), Mohamed Rashid Yousuf (15) og Ayuub Abdulkadir Hassan (15) ved Jordal ungdomsskole mener forslaget vil fungere mot sin hensikt dersom det går gjennom.

– Hvis du for eksempel er på en overnatting og skader deg, eller blir syk og må hjem. Så tar politiet deg, kjører deg hjem og gir deg en bot? sier Yousuf.

– Det er bedre at politiet snakker med deg enn å gi deg en bot, mener han.

– Omsorgssvikt å la barna være ute sent

Gruppeleder i Oslo Frp, Carl I. Hagen. mener det er omsorgssvikt å la barna være ute sent på kvelden.

Gruppeleder i Oslo Frp, Carl I. Hagen mener det er det økonomiske språket mange innvandrerforeldre vil forstå. Foto: NRK

– Vi ønsker å ansvarliggjøre foreldre. De skal ikke la sine barn som er under 14 år reke rundt ute etter klokken elleve om kvelden, sier Hagen.

Han mener at i enkelte miljøer hører ungene mer på foreldrene sine enn på politiet. Spesielt om foreldrene risikerer å tape penger.

– Det er det økonomiske språket mange innvandrerforeldre vil forstå. De er fattige og da vil det svi, avslutter Hagen.

Mer barnevern

– Jeg er enig i at det er et problem at barn og unge henger ute på gata sent på kvelden, og skaper trøbbel overfor andre, sier byråd for kunnskap og oppvekst, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Men byråden mener forslaget ikke er effektivt, og at det er andre virkemidler som må til for å få bukt med ungdom som er ute sent.

Hun viser til at regjeringen ikke har bevilget nok midler til barnevern.

– I takt med at Fremskrittspartiet har styrt justisdepartementet så har politiet i økende grad blitt borte fra mange av våre nærmiljøer, så de kjenner ikke lenger nabolagene, sier Thorkildsen.

– Det andre er at Oslo har fått for lite penger til barnevernet vårt som vi kunne ha brukt til å utvikle gode institusjonstilbud særlig til denne gruppa, avslutter byråden.