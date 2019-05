9-åring døde av hjernehinnebetennelse

Onsdag varslet kommuneoverlegen om at en elev i fjerde klasse ved Vassbonn skole var lagt inn på sykehus, og at det var mistanke om at barnet var smittet av den alvorlige sykdommen. I går døde niåringen.

Folkehelseinstituttet har nå slått fast at eleven hadde smittsom hjernehinnebetennelse.

Skolen ligger i Oppegård kommune i Akershus, sør for Oslo.

– Det er med dyp sorg vi mottok budskapet om at barnet som var innlagt på sykehus med smittsom hjernehinnebetennelse er død, sier ordfører i Oppegård kommune, Thomas Sjøvold.

– Nå fokuserer vi på å ivareta familien, medelever og andre personer som var nære, sier ordføreren til NRK.

Andre blir vaksinert

De andre elevene i klassen og personer som har vært i nær kontakt med eleven, har fått antibiotika og vil bli vaksinert i løpet av de nærmeste dagene. Dette gjelder rundt 35 personer. Kommunen er i kontakt med dem det gjelder.



– Vi mener å ha identifisert dem det gjelder, men er du i tvil, ta kontakt med smittevernkontoret, sier kommuneoverlege i Oppegård kommune, Dianne Lustvee Steenberg.

– Det er ikke så veldig smittsomt, det skal mye til for å bli smittet. Det er dråpesmitte, og det er sjelden flere tilfeller rundt et slikt enkelttilfelle, sier Tone Bruun i Folkehelsinstiuttet til NRK.

Hjernehinnebetennelse forårsakes av meningokokkbakterier. De færreste av dem som blir smittet vil utvikle sykdom, skriver Folkehelseinstituttet på sine sider. Kommunens smittevernkontor kan kontaktes på telefon 982 98 747, skriver Oppegård kommune i en pressemelding.

Samling på søndag

På søndag blir det en samling for de andre elevene på trinnet.

– Vi åpner skolen på søndag for en samling for trinnet, og det blir en samling på skolen på mandag, både før og etter skoletid, sier ordfører Sjøvold. Samlingen på mandag etter skoletid er åpen for alle.

Han ønsker ikke å si noe om hvordan familien har det, men sier at kommunen ivaretar dem og tilbyr oppfølging.

– Dette er ufattelig trist og noe av det verste vi kan oppleve, sier ordføreren.