– Vi jobber med å få opp en større vifte som skal trykke røyken bakover mot brannobjektet, slik at enheten kan komme nærmere, forteller vakthavende stabssjef hos Oslo brann- og redningsetat, Nicklas Helgstrand.

Nødetatene fikk melding om brannen rett etter klokken halv tre i natt om at et kjøretøy inne i tunnelen på Follobanen var i brann.

Kjøretøyet som fortsatt brenner, er ca. 3,5 kilometer inne i tunellen på Åslandsiden, i retning Oslo sentrum. Det skal være rapporter om at det er et arbeidskjøretøy som har tatt fyr.

Ingen skadet

Det er ikke meldt om at noen skal være skadet i forbindelse med brannen. Én av de 83 arbeiderne er kjørt til legevakten for ytterligere legesjekk. Alle har blitt sjekket av ambulansepersonell, ifølge politiet på Twitter.

Politiet kom raskt til stedet med flere enheter, sammen med brannvesen og ambulanse ved tunnelinngangen ved Åsland, opplyser operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo-politiet til NRK.

Ved 04.40-tiden meldte politiet at alle arbeiderne var evakuert ut av tunnelen.

83 personer inne i tunnelsystemet

Totalt er det over 80 personer som arbeider i de ulike tunnelløpene på Follobanen. 17 av dem ble evakuert fra selve tunnelløpet der kjøretøyet tok fyr, opplyser Gulbrandsen.

– Det er snakk om et stort firma som jobber i tunnelen døgnet rundt, og som har gjennomført øvelser både med og uten nødetater, sier han.

Vet ikke mye om brannen

– Hva vet dere om selve brannen?

– Selve brannen vet vi ikke så mye om ennå. Kjøretøyet står flere kilometer inn i tunnelen, så per nå vet vi lite om omfanget av brannen, sier operasjonsleder Gulbrandsen til NRK.

Til NTB sier operasjonslederen at det kan dreie seg om kun en liten røykutvikling, men at evakueringen er et resultat av sikkerhetsrutiner og protokoller.

Politiet oppretter sak på brannen og arbeidstilsynet er varslet, opplyser politiet.