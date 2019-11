80 tapetkniv-blad funnet på fotballbane på Romerike

– Alle fotballbaner er stengt for trening frem til i morgen ettermiddag. Noen har kastet tapetkniv-blader rundt på banene.

Slik starter meldingen som Kløfta IL har lagt ut på sin Facebook-side i 18.00-tida tirsdag kveld.

– Vi ble kontaktet angående tapetkniv-blader i anlegget, på skolen og generelt rundt området rundt Bakkedalen, forteller Steffen Nystrøm som er daglig leder for Kløfta IL.

– Det var skolen som kontaktet meg. En lærer på Bakke skole som tok kontakt som fortalte at de hadde funnet opp mot 80 slike blader, sier Nystrøm

Ifølge han så har det ikke skjedd liknende ting tidligere.

Denne meldingen la Kløfta IL ut på sine Facebook-sider tirsdag kveld. Foto: Faksimile

Stenger alle baner

Ifølge Nystrøm er ett barn blitt skadet etter å ha tråkket på et knivblad. Barnet er sendt til legevakta for sjekk og for å få stivkrampesprøyte.

– Alle lagene våre som har aktivitet på anlegget i dag, de får ikke trent. Entreprenørfirma som drifter for oss i Bakkedalen, skal i morgen ta en grundig gjennomgang av anlegget og området rundt, for å sikre at det ikke ligger noe igjen der, forteller Nystrøm.

Anlegget til Kløfta IL består av tre store fotballbaner, tennisbaner. Det er fasiliteter for både volleyball, sandvolleyball, bandy og basketball i området.

Alt dette skal nå finkjemmes for farlige gjenstander.