79 Telenor-ansatte mister jobben

I et styremøte i Telenor i går ble det bestemt å nedbemanne med 56 ansatte på Fornebu og legge ned en avdeling på Gjøvik. Hovedtillitsvalgt for EL og IT i konsernet sier at de gjenværende vil få flere oppgaver, og frykter at sykefraværet vil øke.