55.000 i Oslo får tilbake 388 millioner

Det er nå klart hvor mye Oslo kommune må ut med etter at kommunen tapte rettssaken om eiendomsskatt på ett viktig punkt.

Tallet er 388 millioner kroner, ifølge saken der byrådet anbefaler bystyret å punge ut.

Høyesterett slo i juni fast at selve eiendomsskatten er lovlig. Samtidig kom landets høyeste domstol fram til at skatten for 2016 var ulovlig. Grunnen er at den ble skrevet ut for sent.

Kunne sluppet unna med 9 mill.

Egentlig kunne byrådet sluppet unna med en brøkdel av beløpet, nærmere bestemt ni millioner kroner.

Det er den summen de 1.110 boligeierne som både saksøkte kommunen og klagde på utskrivningen betalte.

MÅ UT 388 MILL.: Oslos finansbyråd Robert Steen. Foto: Olav Juven / NRK

– Direkte gjelder avgjørelsen fra Høyesterett kun for denne gruppen, skriver finansbyråd Robert Steen (Ap) i saken.

– Byrådet mener imidlertid at det er rimelig at alle skattytere får tilbakebetalt skatten i denne spesielle saken, fortsetter Steen.

Rettssak i forkjøpet

Dermed får 55.000 skattytere tilbake 231 millioner kroner for 2016. Resten er penger som ble krevd inn i 2017. Der ønsker byrådet å komme en eventuell ny rettssak i forkjøpet.

SAKSØKTE: Advokat for gruppesøksmålet mot Oslo kommune, Bettina Banoun.

Så lenge eiendomsskatten for 2016 var ulovlig, er de nemlig grunn til å tro at heller ikke opptrappingen i 2017 var lovlig.

– Da blir 2017 det første året man lovlig har eiendomsskatt. Da kan man kun ta to promille og ikke tre promille, slik Oslo kommune gjorde, sa saksøkernes advokat Bettina Banoun da dommen i Høyesterett var klar.

– Selv om søksmålsfristen for de fleste er utløpt for 2017, er det likevel prosessrisiko knyttet til et eventuelt søksmål som gjelder krav om delvis tilbakebetaling for 2017, skriver Robert Steen torsdag.

I klartekst betyr det at Oslo kommune risikerer å tape. Derfor blir deler av skatten også for 2017 betalt tilbake.

Låner penger

250 av de 388 millioner kronene ble satt av allerede i 2018 i tilfelle Oslo skulle bli dømt.

De øvrige 138 millionene skal hentes inn ved å tappe investeringsbudsjettet.

For å hindre at viktige investeringer innen for eksempel skole, kollektivtrafikk eller idrett må vente, tar kommunen opp det samme beløpet i lån.

– Tilbakebetalingen vil ikke ha noen konsekvenser for tjenestene til Oslo kommune innbyggere, beroliger Robert Steen.

– Det viktigste med dommen var at Høyesterett slo uttrykkelig fast at Oslo kommune var i sin fulle rett til å innføre en moderat eiendomsskatt for å finansiere nødvendige velferdsløft, sier han til NRK.