53 nye Foodora-syklister ut i streik i Oslo

Du har kanskje sett de rosa syklistene med en sekk på ryggen, sykle rundt i hovedstaden. De sykler mat fra restauranter og hjem til kunder.

Men den siste tiden har det vært færre av dem, fordi de en stund har vært i streik.

Fellesforbundet sendte før sommeren et krav til Foodora om tariffavtale. Partene møttes til mekling i august, men ble ikke enige.

Dagen etter la 102 sykkelbud ned arbeidet sitt.

– En tariffavtale gir forutsigbarhet og trygghet, også for arbeidsgiver. I tillegg vil vi ha dekket vedlikeholdsutgifter til syklene våre, sier nestleder i Foodora-klubben, Paul Olai-Olssen.

Nesten halvparten i streik

Nå tar forbundet ut enda 53 sykkelbud i Oslo, i tillegg til 27 syklister i Trondheim. Til sammen er nå 195 syklister ute i streik.

– Det er nesten halvparten av oss, sier Olai-Olssen.

Fredag har de strekende sykkelverksted på Youngstorget, der de deler ut kaffe. De skal også sykle samlet gjennom byen og ringe med sykkelbjellene sine.

Frykter Foodora Norge må legge ned

Om det ikke blir løst vil det øke til 252 bud fra 1. oktober, ifølge Forbundet.

Foodora-sjefen i Norge frykter at selskapet må legge ned her til lands dersom streiken snart ikke er over.

– Det kommer til et punkt der det ikke er noen vits å drive bedriften i Norge lenger. Vi har ansvar for Sverige og Finland også, og Norge er en liten del av vår omsetning, sier Carl Tengberg.

Han sier de ønsker få til en avtale, men at kravene så langt har vært for kostbare.

– Om det blir sånn at de ikke vil høre på vår situasjon og hva som kreves, da blir det vanskelig for oss å operere i Norge.