50 kroner ekstra gir varm mat nesten hver dag

Barna i Løkkeberg barnehage i Oslo gjør seg klare for dagens varmrett i barnehagen. De hjelper til å lage maten mens pedagog Lars Lund ser på.

– Jeg klarer å skjære opp en hel blomkål, sier fire år gamle Isabella Balsnes Styren.

Resultatet av den første nasjonale foreldreundersøkelse for barnehagen, gjort av utdanningsdirektoratet, viste at foreldre ved barnehagene i hovedstaden ikke var fornøyd med mattilbudet som ungene fikk.

Hever matbudsjettet til barnehagene

VARIASJON: Byråd Tone Tellevik Dahl håper barnehagebarn i Oslo får et mer variert kosthold. Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

Det ønsket kommunen å gjør noe med. Fra 1. januar i år har alle foreldre i Oslo betalt 50 kroner mer i måneden for et bedre mattilbud. Det gir barnehagene større handlingsrom.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl, har latt seg imponere over tiltakene bydel St. Hanshaugen har gjennomført.

– De har ansatt en egen kokk som jobber ut en felles meny for alle barnehagene i bydelen. I tillegg gjøres det felles innkjøp av mat, forteller byråd Tone Tellevik Dahl.

FORNØYD: Lars Lund er pedagog i barnehage. Han mener de får mye til med den nye ordningen. Foto: Hanna Seferowicz / NRK

Oslo kommune ønsker ikke å lage en standardisering for hva barnehagene må gjøre med matpengene, men Dahl håper andre barnehager i byen vil lære av St. Hanshaugen.

Pedagog Lars Lund i Løkkeberg barnehage er fornøyd mad hva de har fått til.

– Jeg synes vi får til mye for pengene. Det er varm mat fire dager i uken og vi baker brød. Vi får gode tilbakemeldinger på at barna får et variert kosthold og at det er en god pedagogisk plattform, forteller pedagog Lars Lund.

Fra foreldrenes lommebok

Selv om foreldre til barn i kommunale barnehager i Oslo må betale mer for maten, håper byråden at de opplever prissøkningen som overkommelig.

– Jeg håper foreldrene raskt kan se at det er et godt og næringsrikt måltid barna får i barnehagen og at barna kan fortelle gode historier om det som har skjedd i forbindelse med matlaging, sier Dahl.

Få flere smarte og sunne tips til barnehagemat:

TIPS: Geitmyra matkultursenter for barn har flere gode og rimelige mattips til barnehagene. Du trenger javascript for å se video. TIPS: Geitmyra matkultursenter for barn har flere gode og rimelige mattips til barnehagene.

