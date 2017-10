46 år gammel mann tiltalt for voldtekt av stedatter

Fra 2006 til 2011 skal han ha voldtatt henne i en kjellerbod og i en leilighet i Oslo. Jenta var i sjuårsalderen da overgrepene begynte, fremgår det av tiltalen.

Overgrepene skjedde under stedatterens samvær med sin mor som er hans ektefelle.

Han er også tiltalt for å ha gitt jenta hasj eller marihuana fra høsten 2015 til september året etter og utnyttet at hun var påvirket for å skaffe seg seksuell omgang.

De tre tiltalepunktene som gjelder voldtekt ble henlagt av statsadvokaten i mai 2014, som etter klage ble opprettholdt av Riksadvokaten i august samme år.

Statsadvokat Asbjørg Lykkjen skriver i tiltalen at det foreligger nye opplysninger som påtalemyndigheten anser er bevis av vekt.

Saken behandles fram til 23. oktober.