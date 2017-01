400 Uber-sjåfører mistenkes for skattejuks

Igjen blåser det rundt Uber. Etter at den kontroversielle persontransporttjenesten Uberpop ble lansert i Norge for litt over to år siden, er de anmeldt av Oslo kommune, Samferdselsdepartementet og Norges Taxiforbund for brudd på yrkestransportloven.

Politiet har aksjonert flere ganger mot sjåfører tilknyttet selskapet. Noen av bilene er avskiltet og mange sjåfører har fått bøter.

Skatteetaten undersøker Uberpop-sjåfører

Jan-Egil Kristiansen, leder for Skattekrimenheten i Skatt øst. Foto: Sarah Pierstorff / NRK

Nå har også skattemyndighetene gått Uberpop-sjåførene etter i sømmene.

– Vi har opplysninger der vi mener at over 400 sjåfører ikke har oppgitt alle inntekter og moms for de pengene de har tjent, sier skattekrimsjef i Skatt Øst, Jan Egil Kristiansen.

Brevene er sendt ut til sjåfører som er tilknyttet Uberpop-tjenesten til Uber.

– Brevene er sendt ut til de som har omsetning for mer enn 50 000 kroner. Noen av dem mener vi kan ha kjørt inn til flere hundre tusen kroner gjennom Uber, sier Jan Egil Kristiansen.

Skatt Øst mener sjåfører ikke har betalt korrekt skatt og moms i 2015 og 2016.

– Det er alvorlig når man unnlater å oppgi inntekter til beskatning, særlig når det er så mange fra samme bransje, sier Jan Egil Kristiansen.

Uber: – Alle skal betale skatten sin

Uber-sjefen tror antallet sjåfører som ikke har innrapportert skikkelig skatt er såpass høyt fordi flere av sjåførene har fryktet for å bli straffeforfulgt, ettersom Uber er definert som et ulovlig selskap av myndighetene.

– Men det er ingen unnskyldning. Alle skal betale skatten sin i Norge, det vet sjåførene når de knytter seg til Uber, sier Norgessjef i Uber, Carl Edvard Endresen.

Endresen håper myndighetene vil samarbeide om å få på plass en enklere løsning for innrapportering av inntektene til sjåførene.

Sjåfører som har fått brev fra Skatt Øst har fått kort frist til å oppgi ligningsopplysninger til skattemyndighetene. Hvis sjåførene ikke sender inn riktige skatteopplysninger innen fristen, risikerer de tilleggsskatt og straffeskatt.