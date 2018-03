40-talls demonstranter anholdt i Oslo

Rundt femti demonstranter samlet seg først utenfor NRKs TV-resepsjon på Marienlyst i Oslo ved 22.30-tiden lørdag.

Demonstrantene ropte slagord mot Tyrkias krigshandlinger mot kurdere i Afrin-distriktet i Syria, og mot president Recep Tayyip Erdogan. «Stopp Tyrkias folkemord i Afrin», sto det skrevet på en av plakatene.

– Demonstrantene forflyttet seg etter hvert ned mot sentrum, og vi fulgte dem tett med flere patruljer. Demonstrasjonen hadde vært forholdsvis rolig, men støynivået økte da de stoppet utenfor statsministerboligen, sier operasjonsleder Marita Aune til NRK.

Anholdt

Da klokken nærmet seg 01.30, hadde et 40-talls demonstranter forflyttet seg til Henrik Ibsens gate.

– De stilte seg foran trikken, og forhindret trafikken. Siden demonstrantene ikke avsluttet frivillig, måtte politiet bryte opp folkesamlingen, sier Aune.

– Det ble da besluttet at samtlige demonstranter skulle anholdes og innbringes til arresten. De vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse og for å ha hindret trafikken, fortsetter hun.

Ved 02.20-tiden meldte politiet at veien var åpnet for alminnelig ferdsel igjen.

Uanmeldt demonstrasjon

Tyrkia innledet 20. januar en militæroffensiv mot Afrin i Syria, for å drive ut den kurdiske YPG-militsen. Fredag hevdet Erdogan at byen Afrin står for fall. Dette blir tilbakevist av YPG.

I Syria bor det om lag 2 millioner kurdere, de fleste i nordøst mot grensen til Tyrkia. Partiet for en demokratisk kurdisk union (PYD) og deres YPG-milits kontrollerer nå de tre enklavene Eufrat, Jazira og Afrin nord i Syria.

– Dette var en demonstrasjon som ikke var meldt på forhånd. Det kan virke som at de demonstrerte mot angrep som har skjedd i Syria, og medias dekning av dette, sier Aune.