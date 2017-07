22. juli-senteret er godt besøkt

Over 105.000 mennesker har besøkt 22. juli-senteret i Høyblokka siden det åpnet for to år siden, skriver NTB. Fredag er senteret sted for markering av seksårsdagen for terrorhandlingene på Utøya og i Høyblokka i regjeringskvartalet, der læringssenteret ligger.