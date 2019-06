22 evakuert etter brann i taket på boligblokk i Oslo

Det ble en dramatisk start på dagen for beboerne i en blokk i Christian Michelsens gate i Oslo. Alle beboerne i to oppganger måtte komme seg ut fortest mulig fordi det brant i den øverste delen av huset de bor i.

Ved 6.30-tiden opplyste politiet at brannen var slukket.

I alt 22 personer ble evakuert ut av boligblokken Christian Michelsens gate 61 A og B på Lilleborg i Oslo. Flere av de som bor der kom seg ut på egenhånd, ifølge politiet, som ikke har fått melding om personskader i forbindelse med brannen.

Flammer og røyk på taket av boligblokken. Foto: Knut Erik Solhaug / NRK

Det brant i taket eller på loftet, opplyser politiet til NRK.

Brannvesenet startet slukkingsarbeidet med to stigebiler, og sendte også røykdykkere inn i bygningen.

Fikk kontroll

Ved 5.45-tiden opplyste brannvesenet at de begynte å få kontroll over brannen, og noen minutter senere bekreftet politiet overfor NRK at brannen var under kontroll.

Brannen ble oppdaget litt etter klokken 5.

– Vi fikk melding fra en forbipasserende som så kraftig røyk på taket, forteller operasjonsleder Guro Sandnes i Oslopolitiet.

– Vi så både flammer og røyk da vi kom til stedet, og startet evakuering av beboerne i to oppganger.

Brannvesenet i gang med slukkingen. Foto: Knut Erik Solhaug / NRK

Litt over klokken 6 fikk beboerne lov å slippe inn i leilighetene sine igjen.



Det var noe redusert fremkommelighet på veiene i området mens slukkingsarbeidet pågikk.

– Nå skal vi jobbe på taket videre, vi har etterforskere på plass, sa innsatsleder Rune Bjørsvik i politiet etter at brannen var slukket.

Brannen brøt ut i loftsetasjen på en blokk som ligger i Christian Michelsens gate 61, rett i nærheten av Lilleborg kirke i Oslo.

Christian Michelsens gate ligger i bydel Grünerløkka og strekker seg fra Carl Berners plass til Vogts gate som en del av Ring 2 i Oslo.