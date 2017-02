20 år for drapet på datter

Lagmannsretten opprettholder dommen om 20 år fengsel for 38-åringen som er dømt for drapet på sin to år gamle datter på Ellingsrud i Oslo i mai 2014. Mannen er også dømt for drapsforsøk på tre andre, og mishandling av barnets mor. Han må betale over 1,3 millioner kroner til etterlatte og fornærmede.