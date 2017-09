18-åringer tiltalt for voldtekt

To menn (18) er tiltalt for voldtekt og seksuell handling med barn under 16 år. Voldtekten av den mindreårige jenta skal ha skjedd på et hotell i Oslo i mai i år. Voldtekten anses som svært grov fordi flere skal ha begått overgrepet, skriver NTB.