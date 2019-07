18 åring utskrevet fra sykehus etter angrep på gresk ferieøy

Mandag kveld ble en norsk tenåring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter en voldsepisode på den greske øya Ios.

Mannen, som er siktet, skal ha slått en annen mann med flaske.

De to som skal ha vært involvert i voldsepisoden er fra Akershus og begge er 18 år.

– Han hadde flaks

Den fornærmede er nå utskrevet fra sykehus og reiser hjem til Norge så fort som mulig. Han ble alvorlig skadet i hendelsen.

– Han har det bra etter forholdene, men det var bare flaks at det ikke gikk verre. Nå er det viktig for ham å få så mye ro som mulig og komme seg hjem til familien sin, sier mannens bistandsadvokat Marte Svarstad Brodtkorb til NRK.

Marte Svarstad Brodtkorb er den fornærmede mannens bistandsadvokat. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

18-åringen var innlagt på sykehus i Aten.

Faren til den skadde mannen opplyser til NRK at sønnen ble skadet i halsen under hendelsen.

– Vi har vært heldige. Det ser ut til å gå bra med sønnen vår. Vi har fått svært god hjelp av arrangørselskapets folk på stedet og de kan på ingen måte lastes for dette, sa han mandag kveld.

Bistandsadvokat Brodtkorb sier at det er greske myndigheter som håndterer saken. Norsk politi er så langt ikke innvolvert.

– Vi er ikke involvert siden det er en gresk straffesak og begge befinner seg i Hellas. Vi er heller ikke blitt kontaktet av gresk politi for eventuelt å gjennomføre avhør her i Norge, sier kommunikasjonsrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen i Kripos til NTB.

Norsk UD opplyser at de er kjent med saken og vet at en norsk borger er fengslet.

Konflikt

Ifølge flere kilder NRK har vært i kontakt med skal det ha vært en pågående konflikt mellom de to unge mennene, som kjenner hverandre fra tidligere. Den fornærmedes bistandsadvokat ønsker ikke å kommentere dette.

Kim Gerdts i Advokatfirmaet Rogstad er forsvarer for den siktede mannen. Han bekrefter at hans klient har vært involvert i et slagsmål.

Kim Gerdts er den siktede mannen forsvarer. Foto: Espen Torgersen / NRK

– Han skal forklare seg for en dommer i morgen. Da skal de ta stilling til om han skal varetektsfengslet frem til rettsmøte, hvor det igjen skal bestemmes om han kan løslates, eventuelt løslates mot kausjon, sier Gerdts.

Mannen erkjenner ikke straffskyld.

– Han har det ille. Han er svært preget av situasjonen og har det ikke godt, sier Gerdts.