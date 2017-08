15-åring fikk hjerneblødning

En 15 år gammel håndballspiller fra Ski ligger i respirator etter at hun fikk en hjerneblødning på trening. Hun er fortsatt koblet til pustemaskin, men vil ikke kunne våkne opp igjen. Den tragiske hendelsen skjedde under lagets treningsøkt mandag denne uken. I går var det samling for flere av lagsmiljøene i Ski, skriver Østlandets blad.