15 år gammel drapssak for retten

I dag starter rettssaken der en mann i 30-årene er tiltalt for drap på 23 år gamle Egil Tostrup Bråten. En annen mann er tiltalt for grovt ransforsøk. Bråten ble funnet drept utenfor sin egen leilighet i Oslo i 2002. De to tiltalte ble først pågrepet i fjor.