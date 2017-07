125 år gammel, grunnstøtt skute får nytt liv i tolvte time

Den gamle skuta var på tur langs Nesodden-landet i juli i fjor da skuta plutselig skiftet kurs og kolliderte med fjellsiden som går bratt ned i sjøen. Alle de 156 om bord kom uskadd fra hendelsen. Båten hadde gått i chartertrafikk i Oslofjorden siden 1993.

Kapteinen som førte skuta ble siktet for uaktsomhet av politiet i Follo.

Eierne, Norway Yacht Charter (NYC), gikk tidlig ut og sa at skuta skulle repareres og settes i drift igjen, men det har vist seg vanskeligere enn ventet.

Kondemnert

– Det var større skader enn vi hadde forestilt oss. Forsikringsselskapet betraktet henne som totalskadd og ferdig for kondemnering, sier markedssjef i NYC og deleier i skuta, Kristian Qvigstad, til NTB.

Kristian Qvigstad, markedssjef i Norway Yacht Charter og deleier i «Johanna», sier det var en vanskelig avgjørelse å selge skuta. Foto: Gøril Furu / NRK

NYC bestemte seg for å gi opp å tilbakeføre skuta til fordums stand.

– Vi har sju andre båter i selskapet som vi også må tenke på, noe som gjør at vi ikke kan ta denne risikoen, sier Qvigstad.

«Johanna» er opprinnelig ei hardangersjekte som ble bygget på Stord. Hun holdt til i Nord-Norge, der hun blant annet fraktet salt nordover og saltet fisk sørover.

Fortsatt håp

I siste liten ble det opprettet kontakt med familien Torhus i Molde, som solgte «Johanna» til Qvigstad i 1992. De var bare de tredje eierne av skipet siden 1892 da de overtok skuta i 1980.

– De ønsker å benytte skuta til sightseeing, hvalsafari, nordlyssafari og som restaurantskip i Tromsø. Vi er kjempeglad for det og har gjort det vi kan for å hjelpe dem, sier Qvigstad.

Fred Erik Torhus bekrefter at familien nå har overtatt ansvaret for den gamle skøyta. Det er stiftet et eget selskap, SS Johanna AS, som skal finansiere reparasjonen og istandsettelsen av den gamle damen, og drifte skipet videre.

– Vi skal frakte den fra Oslo til Fredrikstad og sette den i stand der. Den flyter nå, men det er mye som må gjøres. Vi skal blant annet sette inn ny motor, aksling og propell. Alt det tekniske om bord må vel også skiftes ut, sier Torhus til NTB.

156 feststemte passasjerer var ombord «Johanna» da hun grunnstøtte. Foto: NRK-tipser

Til Tromsø

Deretter er planen at «Johanna» går for egen maskin opp til Tromsø i november.

– Det er stor interesse for båten i Tromsø, de har ikke noe lignende i byen, sier Torhus. Selv er han tidligere sjømann med erfaring fra både utenriksfart og Skibladner, og med en forkjærlighet for eldre skip.

– Når vi er innom Oslo bruker vi alltid å ta en titt på «Johanna», og vi syntes ikke hun var moden for skroting, sier han.