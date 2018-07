123 tatt med narkotika ved musikkfestival i Bærum

Festivalen i Sandvika i Bærum ble for første gang arrangert denne uken, og i løpet av de to dagene var 11.000 personer innom.

I ettertid viser det seg at 123 personer ble tatt med narkotika i forbindelse med festivalen, ifølge Aftenposten.

– Tallet er ikke overraskende høyt for oss, men vi hadde håpet på et lavere tall. Samtidig kunne vi tatt langt flere hvis vi hadde mer kapasitet, sier leder Ketil Thue ved etterretningsseksjonen i enhet vest i Oslo politidistrikt.

I all hovedsak var det snakk om cannabisprodukter, og de fleste pågripelsene ble gjort utenfor festivalrområdet. Samtlige 123 er blitt anmeldt. 80 av dem har fått forelegg fra politiet, de fleste på 2.000 kroner.

Thue understreker at politiet har hatt et godt samarbeid med arrangøren og festivalsjef Toffen Gunnufsen sier han er glad for politiets tilstedeværelse.

– Vi har nulltoleranse overfor ulovlige produkter. Folk som har vært synlige beruset er blitt bortvist fra festivalen, sier Gunnufsen, som mener politiets tilstedeværelse har en preventiv effekt.