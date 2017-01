MDG vil ha kjønnsnøytrale doer

Miljøpartiet vil at Oslo kommune vurderer unisex-toaletter i alle nybygg og rehabiliteringsprosjekter, slik at toalettene blir tilgjengelig for alle kjønn. Fri i Oslo og Akershus liker initiativet men syns forslaget er for vagt, sier leder Hans Sikkeland.