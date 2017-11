Ansatte som mottar diettgodtgjørelse når de er på reise i jobben må fra neste år betale skatt på deler av beløpet.

Frem til nå har diettgodtgjørelse etter statens satser vært skattefri for arbeidstaker. Men neste år må man betale skatt av 150 kroner av beløpet per døgn.

Langtransportsjåfør Andreas Oscarsson bor i førerhuset på vogntoget sitt fem til seks dager i uka.

Andreas Oscarsson bruker store deler av året som yrkessjåfør i bilen sin. Foto: Petter Larsson/NRK

Her har han det meste han trenger når han er ute på veien. Både seng, kjøleskap, fryser og kaffetrakter er lett tilgjengelig. Det han ikke trenger, er mindre penger til mat når han tilbakelegger 300 mil på veien hver uke.

– Det blir mye mindre penger på meg i løpet av et år. For meg er det snakk om opp mot 30.000 kroner. Det er for jævlig, for å være ærlig, sier en oppgitt Oscarsson.

– Slår under beltestedet

Oscarsson er svensk og bor i hjemlandet, men han både jobber og skatter til Norge. Han er villig til å se an hvordan skatten slår ut på hans økonomi, men han er også åpen for å slutte i jobben.

– Jeg må nok spise av lønna fremover. Det er synd. Taper jeg for mye penger til skatt, er det ikke noe poeng for meg å jobbe videre i Norge. Da kan jeg likeså godt jobbe i Sverige hvor lønna har blitt bedre de siste årene.

Også hos arbeidsgiveren til Oscarsson, Utne Transport i Sarpsborg, er det stor motstand mot skatten.

– Dette er en skatt som slår under beltestedet. Sjåførene skal tross alt leve og spise på veien. En lastebilsjåfør bor i bilen sin, ikke på et hotell. Dette er ikke en skatt, men en provoserende straff, tordner Lars Utne som eier bedriften.

Lars Utne, som eier Utne Transport, er lite fornøyd med regjeringens nye diettskatt. Han frykter den kommer til å ramme hans ansatte hardt. Foto: Petter Larsson/NRK

– Provoserer en hel bransje

Utne forteller at det har vært «et lurveleven» hos dem det siste døgnet, etter at de fikk vite hva diettskatten vil bety for dem.

– Når det provoserer en hel bransje, da må noen ta tak i det og avslutte dette tullet øyeblikkelig, sier Utne.

Ifølge VG er det en formulering i overenskomsten for godstransport, den såkalte «Godsbilavtalen» som gjør at yrkessjåførene rammes hardt av skattleggingen.

Den sier at «diett skal utbetales i henhold til det som myndighetene til enhver tid godkjenner som skattefri diett.» Dermed vil ikke de 150 skattepliktige kronene utbetales i det hele tatt.

– Rammer mange

Diettskatten er en del av enigheten om statsbudsjettet for neste år og skal til sammen skaffe 212 millioner kroner til statskassa.

Statssekretær Jørgen Næsje (FrP) i Finansdepartementet sier at det er flere grunner til å skattlegge deler av diettgodtgjørelsen.

– Vi gjør dette fordi satsene har vært noe høye. Det er også slik at man bør få fradrag for de utgiftene man faktisk har, og det kan man fortsatt få ved å levere regninger til arbeidsgiver og få utgiftene refundert. Det er det heller ingen skatt på, sier Næsje.

Ifølge Finansdepartementet fikk 500.000 skattytere innberettet skattefri kostgodtgjørelse i 2016.

– De som har diett på 315 kroner, blir sittende igjen med 165 kroner som de skal leve av når de er ute på veien. Det er ikke veldig store satsen som blir igjen, så det er litt overraskende at regjeringen setter ned satsene, sier økonomirådgiver Øivind Elvestad i HR-selskapet Infotjenester.

Øivind Elvestad i Infotjenester forteller at diettskatten vil ramme mange nordmenn. Foto: Petter Larsson/NRK

Han råder alle som har reiseregninger liggende til å levere dem før nyttår.

– Nå må de skynde seg. De som venter til over nyttår med å levere reiseregning, får en skattlegging av 150 kroner av diettgodtgjørelsen hvert døgn. Det er kjempeteit å ikke levere kjapt.