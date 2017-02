EKSTREMT: Toppfarten ligger mellom 70 og 80 kilometer timen når Brage Vestavik hiver seg utfor fjellskrenter i skogen. Foto: Mikkel Gerrard / Mayhem Media

Utforproffen fra Norges flateste fylke Norges yngste utforproff i terrengsykling forbereder sesongstarten. Sammen med bestefaren står han med hakke i timevis for å bygge egne treningsbaner i skogen.

De er litt av et radarpar. Brage Vestavik, som denne måneden fylte 18, og bestefar Per Evensen på 70. De har bestandig vært bestevenner.

– Jeg husker godt lille Brage på tre år som hadde fått sykkel med støttehjul. Før støttehjulene var borte var han i gang med å lage hopp og baner. Også den gangen spurte han meg om å hjelpe til, humrer Per.

Har utnyttet hele skogen

Siden har bestefar Per og terrengsyklisten Brage holdt på med små og store prosjekter. I Mysens dype skoger har de laget milevis med terrengbaner.

– Før var det lite treningsmuligheter for oss som driver med terrengsykling i Mysen. Men man kan ikke sitte på baken og si at det ikke finnes muligheter. Selv om det er relativt flatt i Østfold. Vi har derfor laget egne baner hvor jeg, og nå også andre, kan trene, sier Brage.

Det er rå muskelkraft som ligger bak banene som befinner seg på forskjellige områder. Hoppene består av sand som er gravd opp og båret i bøtter i tillegg til trestubber og kvister de har funnet i skogen.

Brage og Per Evensen tilbringer timevis av timer i skogen for å lage treningsbaner i skogen i Mysen, Eidsberg. Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

De forteller at de har utnyttet nesten hele skogen i Mysen. Spesielt de områdene hvor det finnes bakker. Banene snor seg innover skogen, mellom trær og over store steiner. Ut av tåken dukker Brage opp på sykkel i full fart. Man rekker knapt å trekke pusten før han er forbi og han setter utfor neste hopp. Brage bruker bare ett minutt før han er i enden. Da må han trille sykkelen opp til start, noe som er god trening i seg selv.

For noen år siden kom Brage og bestefar i trøbbel. De fikk problemer med fylkeskonservatoren som fryktet at de skulle grave opp gamle vikinggraver.

– Vi så ikke noe til gravene. De er vel plyndret for lenge siden. Men vi fikk i hvertfall beskjed om å stoppe arbeidet i de områdene, sier Per med et lurt smil.

For tiden bygger Brage og bestefaren på et område hvor de har fått grønt lys av grunneier. Bare for å være på den sikre siden. Men de har stort sett bare fått applaus for arbeidet sitt. Sykkelmiljøet har vokst enormt samtidig som banene har tatt form.

Begge to ser på byggingen som viktig trening.

– Man kommer seg ut og bruker hele kroppen. Det er lurt når man har bikket 70, sier Per mens han tar noen spadegrep og svetten pipler fra pannen.

De har holdt på i skogen på denne måten i flere år, time etter time.

– Denne hakken fikk jeg av bestefar i 15-års gave, sier Brage stolt og viser frem en kraftig hakke som er godt brukt.

Skaftet har han måttet bytte ut mange ganger.

Brage og bestefar finpusser på en bane. Hakken fikk Brage i 15-års gave av bestefar. Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Sluttet på skolen for å leve profflivet

Brage har allerede rukket å bli Norges yngste utforproff i terrengsykling. Han gikk et halvt år på videregående før det rett og slett ble for vanskelig å kombinere skole, trening og konkurranser verden rundt. Nå lever han av sponsormidler.

– Det var ikke spesielt populært hjemme da jeg sa at jeg ville slutte på skolen. Vi gikk mange runder. Men jeg klarte å overbevise dem om at en slik sjanse ikke kommer igjen. Det er nå eller aldri, sier Brage.

Bestefaren er enig.

– Skole kan han ta senere. Men det er klart at det ikke var en lett avgjørelse. Men nå må han bare stå på og følge drømmen sin, sier Per med en alvorlig mine.

Allerede som 11-åring var Brage en av Norges største talenter innen Dirt-jump. Du trenger javascript for å se video. Allerede som 11-åring var Brage en av Norges største talenter innen Dirt-jump.

Roser bestefaren

Siden Brage ikke har rukket å ta lappen, er bestefar sjåfør. Det blir en del turer til trening ved Olympiatoppen i Oslo. At bestefar stiller opp på denne måten, er helt fabelaktig, sier Brage.

– Mamma og pappa er jo på jobb. At bestefar stiller opp slik han gjør, betyr veldig mye for meg og karrieren min. Selv om han er bestefaren min, er han også som en kompis for meg. Vi har det veldig fint sammen. Timene flyr når vi er i skogen og arbeider, forklarer han.

Det er ingen tvil om at bestefar Per er svært stolt over Brage. Han lyser opp når han forteller om gamle dager, om arbeidet de gjør, om Brages trening og bragder.

– Det er klart jeg er stolt. Jeg ser hvor mye arbeid han legger ned i sporten sin.

Per er også glad for å få lov til å bidra, selv om han ikke vil kalle seg selv for terrengekspert.

– Det er bare flott å få bidra og være i aktivitet, sier han.

Det er Brage som har styringen når de er ute og jobber.

Per Evensen (70) er av og til med på ritt. Brage sier at bestefar er mer som en kompis. Foto: Privat

– Vi er stort sett enige. Så lenge jeg gjør det jeg får beskjed om, sier 70-åringen og trekker på smilebåndet mens han titter bort på barnebarnet.

Per har vært med på noen turer til utlandet når Brage har konkurrert. Vi spør om han ikke er nervøs, toppfarten ligger mellom 70 og 80 kilometer i timen.

– Nei, det er jeg ikke. Han har kontroll, sier han kjapt.

Men han innrømmer at han noen ganger er litt spent før et ritt.

– Mye kan jo skje, det går fort i svingene, sier han.

Kunne blitt lam

Under verdenscuprunden i april i fjor kunne det gått virkelig galt. Under en treningsøkt krasjet han og fikk to brudd i ryggen. Han kunne blitt lam. Heldigvis gikk det bra med ham. Det var aldri snakk om slutte med terrengsykling etter hendelsen.

– Jeg ble på en måte bare mer gira etterpå. Jeg hadde aldri vært gjennom noe slikt før, men nå vet jeg hvordan det er. Det er bare å sette seg på sykkelen og fortsette, det hjelper ikke å være redd. Det er jo dette jeg liker aller best, sier han.

Kort tid etter uhellet stilte 17-åringen i Scandinavian Cup i utfor terrengsykling i juniorklassen på Ekstremsportveko i Voss. Det ble seier, og han knuste seniorvinneren med fem sekunder.

– Et godt forbilde for ungdommen

Ordfører i Eidsberg kommune, Erik Unaas, sier at Brage betyr mye for lokalmiljøet.

– Han er et godt forbilde for ungdommen. Han viser at man kan lykkes der man bor, ikke alle trenger å reise til Oslo eller utlandet, sier han.

Ordføreren husker godt da Brage og bestefaren fikk problemer med fylkeskonservatoren.

– De handlet i god tro og tenkte nok ikke over at de burde spurt både fylkeskonservator og grunneier. Heldigvis er sykkelspor og sandhull lette å fylle igjen. Hendelsen har vi lagt bak oss, og det er utrolig flott det de har fått til i skogen ved Høytorp Fort, sier han.

Satser mot toppen

Landslagstrener Bjørn Ballangrud sier at Brage ligger svært godt an før sesongstarten i april.

Brage Vestavik og trener Bjørn Ballangrud har laget en plan frem til sesongstart i april. Foto: Privat

– Han trener bedre enn noen gang, sier han.

For noen uker siden var landslaget i Mysen og trente på Brages selvlagede baner.

– Det er utrolig det han og bestefaren har fått til. Det er jo relativt flatt i Mysen, men de har utnyttet potensialet. Hadde de fått betalt for arbeidet de har gjort, hadde de vært rike nå.

Treneren, som også er lærer ved Norges Toppidrettsgymnas i Lillehammer på sykkellinja, sier at banene de har laget holder høyt nivå.

– Det er veldig bra løyper som er utfordrende både for det fysiske og det mentale. De er vel så gode som de man bruker i konkurranser. Men han mangler løyper hvor han får den ekstreme farten. Det er det generelt lite av i Norge, sier han.

Hvor langt tror du Brage kan nå?

– Jeg tror han kan gå hele veien til topps. Det vil kreve ekstremt mye arbeid, men han kan bli verdensmester, sier treneren.

Brage sier at målet hans denne sesongen som junior er å komme blant de ti beste. Men på sikt har han ett bestemt mål.

– Målet mitt er å aldri slutte å ha det gøy. Og bli best i verden da, sier han og gliser mens han titter ut over sitt eget «kongedømme» i skogen i Indre Østfold.