Seksmåls­forbannelsen Blir 2017 året hvor Sarpsborg 08 endelig får en toppscorer med flere enn 6 mål i eliteserien?

Sebastian Nordli Journalist

Brann Stadion, 6. november 2016:

Den råsterke spissen Pål Alexander Kirkevold tusler av gressmatten i Bergen etter 58 minutter. Han blir byttet ut i det som er hans siste kamp for sarpingene på utlån fra den danske klubben Hobro.

Kirkevold scorer ikke mot bergenserne, men han blir likevel klubbens toppscorer i eliteserien.

Han stopper på 6 mål.

Endelig?

Snaut 7 måneder tidligere hadde 26-åringen fra Vestfold presentert seg for Sarpsborg-publikumet fra sin beste side.

30 sekunder ut i hjemmekampen mot Molde dunket han inn sitt første mål for klubben – på en nydelig volley fra kanten av 16-meteren. Rett etter pause scoret han sitt andre på straffe.

Sarpsborg vant til slutt 4–0 og hjemmepublikumet hadde fått en ny helt – det de trodde var en storscorer.

Men de burde ha lært.

Fem med seks

– Det er vrient å forklare hvorfor det har blitt sånn. Men vi et lag som må kjempe for hvert eneste poeng og det innebærer at spissene våre jobber knallhardt defensivt. Vi løper i stykker spissene våre, sånn sett. Vi var et av de gjerrigste lagene forrige sesong og spissene skal ha mye av æren for det.

Sarpsborg 08s toppscorere i eliteserien Ekspandér faktaboks 2011 : Øyvind Hoås (6), Morten Giæver (5)

: Øyvind Hoås (6), Morten Giæver (5) 2013 : Mohamed Elyounoussi (6), Martin Wiig (6), Aaron Samuel (5)

: Mohamed Elyounoussi (6), Martin Wiig (6), Aaron Samuel (5) 2014 : Bojan Zajić (6), Claes Kronberg (5), Aaron Samuel (5)

: Bojan Zajić (6), Claes Kronberg (5), Aaron Samuel (5) 2015 : Bojan Zajić (6), Martin Wiig (5)

: Bojan Zajić (6), Martin Wiig (5) 2016: Pål Alexander Kirkevold (6), Patrick Mortensen (5)

Sportssjef Thomas Berntsen står i sola på La Manga på den spanske sørøstkysten. Spillerne i Sarpsborg 08 er i ferd med å avslutte dagens første treningsøkt på gressbanen i bakgrunnen.

Det er Berntsen som har ansvaret for å kjøpe og selge spillere i klubben – han har hentet alle som er ute på matta bak ham.

Men han har aldri helt klart å knekke koden når det kommer til en skikkelig storscorer.

Pål Alexander Kirkevold er nemlig ikke alene. Han føyer seg bare inn i rekken av angrepsspillere som har stanset på seks eliteseriemål i en sesong.

Øyvind Hoås (2011), Mohamed Elyounoussi (2013), Martin Wiig (2013) og Bojan Zajic (2014 og 2015) er de andre.

I tillegg var nigerianske Aaron Samuel et konstant faremoment, men han stanset på fem mål i både 2013 og 2014, før han ble solgt til kinesiske Guangzhou R & F for rundt 15 millioner kroner.

Store navn – små prestasjoner

Derfor har det alltid vært snakk blant supporterne om å hente en skikkelig storscorer – en som kan garantere 10–15 mål på en sesong, og som kanskje kan hjelpe sarpingene til å ta det neste steget på tabellen.

Og man har virkelig prøvd å få det til.

FLOPP: Franske Alexy Bosetti kom til Sarpsborg med en god CV og høye mål. Men forlot klubben med kun 39 eliteserieminutter i bagasjen. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Før forrige sesong kom franske Alexy Bosetti på lån fra Nice som U20-verdensmester og med 75 kamper i den franske toppserien. Det hørtes for godt ut til å være sant.

Det var det også. Bosetti var i dårlig form, snakket dårlig engelsk og fikk det aldri helt til i Norge. Han forlot klubben to måneder før avtalen egentlig utløp.

Fasit: 39 eliteserieminutter og 0 mål.

Litt bedre gikk det med Franck Dja Djédjé fra Elfenbenskysten. Han ble hentet til klubben da han brøt kontrakten med FK Chornomorets Odessa på grunn av den politiske uroen i Ukraina våren 2014.

I bagasjen hadde han kamper for både Paris Saint-Germain og Nice. I Sarpsborg fikk han 13 kamper fra start, ett innhopp og to scoringer i eliteserien, før han brøt kontrakten og signerte for Dinamo Minsk høsten samme år.

Siden har han vært i skotske Hibernian og Al-Shahania i Qatar. Nå er han klubbløs i en alder av 30 år.

Det nigerianske stortalentet Emem Eduok, som en gang scoret seks mål i en og samme kamp, rakk kun å signere for Sarpsborg 08 i desember 2014 – før han ut av det blå gjorde helomvending og heller gikk til Espérance i Tunisia.

I Sarpsborg bidro han kun til en overgangsfarse uten like.

FORSVANT: Emem Edouk rakk bare å signere kontrakten og posere i Sarpsborg-drakten før han ombestemte seg og forsvant til Tunisia. Foto: Sarpsborg 08

Satser på sine egne

Derfor virket Pål Alexander Kirkevold som en åpenbaring da han scoret de to målene mot Molde i april 2016.

Derfor øynet Sarpsborgs supportere et ørlite håp da danske Kasper Højvig Nissen (19), med 18 mål på 26 kamper for Nest-Sotra, imponerte på prøvespill i fjor høst.

Og derfor var det iskaldt vann som ble helt i årene til de samme supporterne, da sportssjef Thomas Berntsen allerede før jul i fjor sa følgende til Sarpsborg Arbeiderblad.

– Vi er ikke i spillermarkedet for å finne en ny spiss.

Sportssjef Thomas Berntsen er overbevist om at Patrick Mortensen er god for 10 seriemål i eliteserien. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Man skulle satse på de spissene som allerede var i troppen, forklarte han.

Det vil si danske Patrick Mortensen, «liraren» Jonas Lindberg og ungguttene Amani Mbdule (20), Kachi (19) og Jørgen Strand Larsen (17).

Spillere med totalt 9 seriemål forrige sesong.

– Patrick slet mye med skade forrige, men han ser friskere ut enn på lenge. Nå ser han ut som han gjorde da han kom hit, da var han en klassespiss i eliteserien. Vi har også fått inn litt andre typer kanter, for eksempel en Ole Jørgen Halvorsen med en god innleggsfot. Han kommer nok til å ha en del målgivende til Patrick og da føler vi at han er god for 10 mål i eliteserien, sier Berntsen.

Statistikken taler mot topplassering

Sarpsborg 08 hadde lenge muligheten til å sikre seg fjerdeplassen i eliteserien forrige sesong – en posisjon som ville gitt plass i Europa, etter at Rosenborg slo Kongsvinger i cupfinalen.

TALENTFULLE: Ungguttene Onyekachi 'Kachi' Ugwuadu og Amani Mbedule skal satses på i Sarpsborg 08 kommende sesong. Foto: Stian Pedersen / NRK

Men sarpingene endte i stedet på 6. plass – utrolig nok med en negativ målforskjell (-2).

Og det er kanskje ikke så rart at det ikke holdt helt inn. En gjennomgang NRK har gjort av de ti siste sesongene, viser nemlig at kun fire lag har klart å havne på topp 4 med en toppscorer med mindre enn 10 mål.

Brann, to ganger

Rosenborg

Vålerenga

Tromsø

Og av dem er det kun Brann som har klart å kapre en topp 4-plassering med en toppscorer med 6 mål. Det var nettopp forrige sesong da Steffen Lie Skåleviks seks nettkjenninger var med på å sikre laget sølv.

GODE VENNER: Steffen Lie Skålevik er den eneste seksmåls-toppscoreren som har endt på topp fire de siste ti sesongene. Men fire av hans lagkamerater bidro med fem scoringer hver. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Men det er et stort men ved alle disse prestasjonene.

I 2016 hadde Brann hele fire spillere med fem scoringer – i tillegg til Skåleviks seks mål. Kristoffer Barmen, Fredrik Haugen, Azar Karadas og Jakob Orlov bidro alle med fem scoringer hver.

Til sammenligning hadde Sarpsborg 08 kun Patrick Mortensen med fem mål i tillegg til Kirkevolds seks i fjor.

I 2013 var John Chibuike Rosenborgs toppscorer med 9 mål. Men trønderne fikk god hjelp av Nicki Bille Nielsen med 8 og Tarik Elyounoussi med 6 mål det året.

Da Tromsø sikret tredjeplassen i eliteserien i 2010 noterte både George Mourad og Sigurd Rushfeldt seg for 8 scoringer hver.

Og da Bengt Sæternes ble bergensernes toppscorer med 9 mål i 2006 var det kun 26 kamper i eliteserien, mot dagens 30.

Det samme var tilfellet med Jan Derek Sørensen som scoret 9 mål for Vålerenga på 3. plass samme sesong.

– Utfordring for norsk fotball

– Hvis man skal ligge i toppen av norsk fotball, så må man ha en spiller som scorer regelmessig. Mitt inntrykk er at lagene som gjør det bra har en eller to gode målscorere, men det er en kjempeutfordring i norsk fotball å fremskaffe disse spissene.

Sitatet tilhører tidligere angrepsspiller for Vålerenga og Lillestrøm Eivind Arnevåg.

55-åringen var leder for spissprosjektet til Norges Fotballforbund før det ble lagt ned i fjor og har klare meninger om spissens rolle i dagens fotball.

– Spissen er en rolle som ligner mer på keeperen enn man kanskje tenker. Det må øves mye på ferdighetene man skal bruke i kamp. Det er viktig å bruke tid på rolletrening. Spissene må få lov til å trene på det treneren ønsker at de skal gjøre i kamp, sier han.

Eivind Arnevåg, bak til venstre, var prosjektleder for spissprosjektet til Norges Fotballforbund. Prosjektet ble lagt ned i fjor. Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Lite effektive

Og det er utvilsomt slik at enhver trener ønsker seg effektive spisser som setter en stor andel av avslutningene sine i mål.

Men effektiviteten var et stort problem for Sarpsborg 08 forrige sesong.

Sarpingene hadde faktisk 3. flest avslutninger av alle lagene i eliteserien i 2016 med 371. Men uttellingen var nest dårligst – kun 24 prosent av avslutningene endte i scoring.

Bare tabelljumbo Start hadde svakere målprosent med 22 prosent, mens de fire øverste lagene endte på 30 (Haugesund), 34 (Odd), 32 (Brann) og 31 (Rosenborg).

Eivind Arnevåg tror det fort kan knyte seg for spisser dersom de tenker for mye på at de må score det neste målet.

– Et eksempel er Harald Martin Brattbakk som skulle slå scoringsrekorden til Petter Belsvik. Da jeg skrev boken min om spisser, så sa han til meg at det var første gang han hadde følt et press på at han måtte score.

Brattbakk gikk målløs hele 11 måneder før han scoret på et straffespark på overtid mot Odd – og endelig kunne feire at Belsviks rekord på 159 mål var slettet.

– Hvis Sarpsborgs spisser konsentrerer seg om å score det 7. målet, så er man ute å kjøre. Som spiss må man bare la folk prate, og glemme pratet om antall mål og heller konsentrere seg om det man skal gjøre ute på banen.

– Når det er sagt, så tror jeg ikke at seks mål er en slik grense. Jeg tror ikke spissene til Sarpsborg tenker over det, selv om det måtte bli en snakkis.

– Jeg slår rekorden

Tilbake på La Manga har danske Patrick Mortensen nettopp gjort seg ferdig med avslutningstrening. For første gang på lenge har 27-åringen fått en lang periode med trening uten å være hemmet av skader.

– Det er har vært en super oppkjøring for min egen del. Det er deilig å føle at man er frisk og ikke har noen skavanker å ta hensyn til. Jeg har fysisk overskudd og det merker jeg tydelig i kampene. Jeg synes timingen og alt sitter mye bedre nå enn på samme tidspunkt i fjor, sier han.

Den kommende sesongen ønsker Mortensen å bli historisk for Sarpsborg 08. Han vil bli den første til å bryte rekken med seks seriemål i eliteserien.

– Det er på tide å slå det nå. Jeg er sikkert på at hvis jeg ikke blir skadet, så kommer jeg til å slå den rekorden i år – 100 prosent.



Blir du også den første som scorer 10 eliteseriemål i samme sesong?



– Kommer jeg til å være den første? Ja, det kan jeg godt bli, det er jeg sikker på, smiler den sympatiske dansken.

Fasiten er klar først 26. november.