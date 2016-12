Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Nyhetsåret 2016 En by feiret tusen år og fylkets største flyplass ble lagt ned. Vi oppsummerer nyhetsåret 2016 i Østfold.

Sara Vilde Solås Journalist

Nyttårsforsetter hører det nye året til. Folk var ivrige på en sunn start på 2016. Nesten 50.000 mennesker ville være med på Fredrikstad-jenta Helen Persens treningsopplegg på Facebook.

Allerede i årets andre måned kunne NRK likevel melde at halvparten av alle som starter med trening og slanking i januar, ikke holder nyttårsforsettene etter fire måneder.

Sarpingene hadde gode grunner til å ikke holde på noen nyttårsforsett, der var det bursdagsfest hele 2016.

Feiret tusen år hele året

Året 2016 startet med en folkefest i Sarpsborg sentrum. Nyttårsaften samlet rundt 13.000 mennesker seg på torget i byen, og tusenårsjubileet var med det i gang.

Gjennom våren ble det arrangert over 130 konserter, foredrag, pilegrimsvandringer og en rekke andre arrangementer.

HISTORIE: 1000 års historie ble fortalt på 100 minutter av professor Frank Aarebrot i Sarpsborg i februar. Du trenger javascript for å se video. HISTORIE: 1000 års historie ble fortalt på 100 minutter av professor Frank Aarebrot i Sarpsborg i februar.

KONGEBESØK: Kongen var med på åpningen av Olavshallen, avduket Olavssøylen og deltok på jubileumsgudstjeneste i Sarpsborg. Foto: Joachim Ose

Jubileets høydepunkt kom i sommer. 29. juli ankom H.M. Kongen Byens Brygge i Sandesund i tusenårsbyen. Sarpingene strømmet ut i byens gater og ble vitne til at Kong Harald avduket skulpturen «Genesis». Kongen hyllet Sarpsborg for sin industri og at mennesker fra mange ulike kulturer har bosatt seg nettopp der.

Tusenårsfesten ble toppet i grønne omgivelser i Hafslundparken. Popduoen Nico & Vinz underholdt 12.000 mennesker i publikum, før verdensstjernen Lionel Richie entret scenen. Mange husker nok likevel best den lange øl-køen som strakte seg gjennom parken.

1000-årsfeiringen avsluttes som den begynte. Det blir folkefest på Sarpsborg torg nyttårsaften.

Les mer: Alt om tusenårsmarkeringen

Rettssaken mot 80-åringen som drepte kona

FORSVAREREN: Advokat Harald Otterstad er mannens forsvarer. Foto: Sebastian Nordli/NRK

I årets første måned startet rettssaken mot 80-åringen som var tiltalt for å ha skutt og drept sin egen kone på Grålum i Sarpsborg. Mannen ringte selv til politiet og fortalte hva han hadde gjort i mars 2015. I retten nektet han straffskyld for forsettlig drap.

Sarpsborg tingrett dømte mannen til 13 års fengsel for forsettlig drap på sin egen kone. Dommen ble anket.

Ankesaken ble behandlet i Borgarting lagmannsrett i juni. Lagmannsretten kom frem til at mannen er skyldig i drapet på sin kone. Ifølge dommen var det «hevet over enhver rimelig tvil at tiltalte skjøt sin kone i hodet med rifle».

Lagmannsretten mente at tiltaltes alder, helse og soningsforhold ikke kunne tillegges vekt av betydning, i en så alvorlig sak.

GRÅLUM: 81-åringen ble pågrepet av politiet utenfor sin egen bolig 17. mars i fjor. Foto: Glenn Johansson

Anno-feber i Østfold

1. januar var det premiere på andre sesong av NRKs reality-program Anno. Deltakerne bodde, levde og jobbet på øya Isegran i Fredrikstad og Gamlebyen var kulissene. Premieren hadde i snitt 805.000 seere, og en seerandel på 48,3 prosent.

ISEGRAN: Bak denne konstruerte byporten bodde de 14 deltakerne. Foto: Christine Heim / NRK

Allerede før sendestart jublet reiselivsnæringen i Fredrikstad. Det skulle vise seg at det hadde de all grunn til.

Interessen for TV-programmet strakte seg langt. Også til de med uærlige hensikter. I januar pågrep politiet to unge menn som hadde tatt seg inn i huset hvor deltakerne bodde. Ifølge politiet var dette tiende gang noen hadde brutt seg inn på området etter at innspillingene ble avsluttet.

TIDSRIKTIG: Alvilde Balto Myhrvold i tidsriktige klær fra midten av 1800-tallet, på Anno-leir i Trøgstad. Foto: Joachim Ose

2016 var året «Anno-bursdag» ble et begrep. Glem pølser, cupcakes og ballonger. Nå var det peis og pinnebrød på 1700-tallet som gjaldt i Anno-landsbyen på Isegran. I Trøgstad la barn og unge vekk mobiltelefon og tredde inn i 1800-tallets bekledning og levesett i sommerferien.

Østfold er i ferd med å bli et turistfylke etter knallåret.

– Vi en økning fra i fjor på 11.3 prosent i Fredrikstad. Østfold har hatt en økning på 10.9, og landet som helhet har hatt fire og en halv prosent økning, sier Maya Nielsen, daglig leder i Visit Fredrikstad og Hvaler.

10.000 personer har vært på guidede turer i Gamlebyen, og det har vært en tidobling i antall turbussoperatører til Fredrikstad. Bestillingene ser lyse ut for 2017 også.

Les mer: Anno

Norsk ketchup skulle bli svensk

I mars kom den overraskende nyheten om at Idun ketchup kunne bli svensk. Orkla ville flytte ketchup-, sennep- og dressingproduksjonen fra fabrikken i Rygge til Sverige i 2017. 40 ansatte i Rygge sto i fare for å miste jobben.

RYGGE-KETCHUP: De velkjente flaskenes innhold kunne endt opp med å bli produsert i Sverige. Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

PROTESTERTE: Ulf Lervik, Distriktssekretær i LO Østfold, og hovedtillitsvalgt Janne Halvorsen på Idun Rygge. Foto: Bente Birkeland / NNN

Ordfører Inger-Lise Skartlien i Rygge satt ikke med hendene i fanget og så på at 40 arbeidsplasser skulle flagges ut.

– Det er selvfølgelig trist for dem som kan miste arbeidet, ikke minst slik arbeidsmarkedet er nå. Det er ikke lett å skaffe tilsvarende arbeid i næringsmiddelindustrien nå, sa Skartlien til NRK.

De ansatte protesterte kraftig og Orkla besluttet to måneder senere at ketchupen fremdeles skulle lages i Rygge.

Kommunesammenslåingsdrama i Indre Østfold

2016 har vært det store året hvor landets kommuner skulle bestemme seg for om de ønsket å stå alene, eller om de skal slå seg sammen med naboene. Eller med naboens nabo, som Askim og Hobøl bestemte seg for. I midten ligger Spydeberg, hvor befolkningen sa «nei takk» til en storkommune. Kommunestyret i Spydeberg bestemte seg til slutt for å gå imot folket, og si ja til sammenslåing i november.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. FYLKESMANNENS FORSLAG: Fem storkommuner i Østfold vil være naturlig, mener fylkesmann Trond Rønningen. Han la frem dette forslaget i September.

De var ikke den eneste kommunen som gikk imot folkets røst.

Halvparten av innbyggerne i Eidsberg ønsket å slå seg sammen med noen og bli en storkommune. Kommunestyret ville gjerne bli slått sammen med alle kommunene i Indre Østfold, men sa at hvis ikke det var en mulighet ville Hobøl, Askim og Spydeberg være aktuelt. Det var derimot ikke de tre kommunene interessert i.

ØYEBLIKKET: Her ble det bestemt at Aurskog-Høland og Rømskog blir slått sammen. Foto: Anne Ognedal / NRK

I fylkets minst befolkede kommune ble det dramatikk da kommunesammenslåing var tema. Kommunestyret skulle stemme over hvorvidt kommunen burde slå seg sammen med Akershus-kommunen Aurskog-Høland. En ja-mann fra Senterpartiet ble erklært inhabil og erstattet av en nei-mann fra samme parti. Dermed ble det vedtatt at Rømskog skulle fortsette alene. Det varte ikke lenge. Fylkesmannen bestemte at kommunestyret i Rømskog måtte behandle hele saken om kommunesammenslåing på nytt. I august ble et nei til ja, og Rømskog vedtok å slå seg sammen ned naboene i Akershus.

Flyplassen lukket dørene

RYANAIR: Det irske selskapet avviklet basen på Rygge i 2016. Foto: Lotte Olsen / NRK

24. mai kom nyheten Moss lufthavn Rygge hadde hintet om, men som de færreste hadde forutsett.

– Det er beklagelig at vi grunnet flypassasjeravgiften må avvikle den sivile driften på Rygge. Vi mister to tredeler av volumet med avgiften og går med 100 mill i minus. Da ser vi ingen mulighet til å redde virksomheten, sa direktør i RSL, Pål F. Tandberg, i mai.

Det var spikeren i kista for Moss lufthavn Rygge. Stengedatoen ble satt til 1. november 2016. Styret i RSL mente at de ikke lenger ville være konkurransedyktige når flypassasjeravgiften blir innført.

1. juni kom bekreftelsen fra Ryanair. De skal ikke lenger fly fra flyplassen i Østfold, og de la skylden på flypassasjeravgiften.

Alt håp virket å være ute, selv om de ansatte kjemper til siste slutt. De besøkte Stortinget, demonstrerte utenfor flyplassen og Nav åpnet et eget kontor på flyplassen for å bistå de rundt 400 menneskene som kom til å miste jobben.

På sensommeren kom nyheten om at Moss lufthavn Rygge likevel kunne være reddet. En privat gruppering med navn «Rygge Airport» fortalte at de planlegger videre drift av flyplassen.

Stengedatoen kom likevel fort. 29. oktober landet det siste passasjerflyet på Rygge. De ansatte hadde sin siste arbeidsdag. Historien om flyplassen er ikke over. I kulissene jobber «Rygge Airport» fremdeles med å få ting på plass. De har ambisjonen om å reåpne flyplassen i 2018.

Les mer: Alt om Moss lufthavn Rygge