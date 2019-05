De som gir bruktbilselgere et dårlig rykte

Elbilen stoppet så fort det ble kuldegrader. Da fikk Cecilie Bye nok.

Alenemoren kunne ikke lenger stole på at bilen fikk henne hjem fra matbutikken i hjembyen Askim.

Hun forsøkte å selge bilen på Finn – uten hell. Men i lokalavisa kom hun over en annonse blant tilbud om bjørkeved og vafler på bygdetunet:

«Selge bilen? Bil kjøpes!»

Med mindre skrift sto det «34 år i bransjen. Seriøs.»

Foto: Faksimile

Bye ringte. En bruktbilforhandler i 50-årene fra Fredrikstad tok telefonen. Han ville gjerne komme og se på bilen.

– Han var svært hyggelig. Vi tok en prøvetur og snakket om løst og fast, sier Bye.

Bye ville ha 100.000 kroner for elbilen. Mannen pruta det ned til 78.000, og tok fram en kontrakt med NAF-logo i hjørnet. Hun oppfattet at mannens sekretær skulle betale ned billånet hennes dagen etterpå. Så rullet han ut av gårdsplassen med bilen.

Hun så aldri mannen igjen. Ikke bilen hennes heller. Eller pengene.

Siden i fjor høst har Bye betalt over 25.000 kroner i renter og avdrag på en bil hun ikke har.

Og hun er ikke alene om å være sint på en bruktbilforhandler.

Cecilie Bye trodde kontrakten med NAF-logo skulle sikre at kjøpet gikk ordentlig for seg. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Cowboy-bransje

Hvert år bytter rundt en halv million bruktbiler eier i Norge. Det går ofte galt.

Det er bare parkeringsbøter vi klager mer på enn bruktbilkjøp. I fjor fikk Forbrukerrådet 2922 klager og nesten 9000 henvendelser.

– Det har vært en ganske rufsete bransje med mange cowboyer, sier seniorrådgiver Thomas Iversen.

Bruktbilselgere har lenge ligget helt på bunnen av yrkesgrupper vi har tillit til. En stor europeisk forbrukerundersøkelse viste i fjor at bare 36 prosent av oss tror en bruktbilselger følger lover og regler.

Forfatteren Roald Dahl griper fatt i denne følelsen når han skal skildre en usympatisk far i boka Matilda fra 1988. Herr Wormwood er en liten mann med et rotteaktig utseende som skryter av hvordan han bruker en elektrisk drill til å spole tilbake kilometertelleren på bilene før han selger dem.

Men er ryktet fortjent?

Denne våren er spørsmålet verdt å stille. Det har nemlig vært en rekke store rettssaker mot bruktbilforhandlere over hele Norge.

Fra nord til sør

Vi kan begynne i nord. På halvøya Frosta i Trondheimsfjorden lå det et firma som importerte og solgte skreddersydde luksusbiler, hovedsakelig til kunder i Nord-Norge.

Da selskapet TMC gikk konkurs i 2016, mente flere titall kunder at de hadde betalt inn 10 millioner i forskuddsbeløp – uten å få verken ny bil eller pengene tilbake.

Et stykke lenger sør lå det et firma som hevdet de solgte «Norges fineste biler». Men åtte personer anmeldte Tuana Cars på Strømmen i Akershus for å ha kjøpt biler av dem og solgt dem videre uten å gjøre opp for seg.

Hvis vi følger E18 nedover langs sørlandskysten kommer vi etter hvert til Grimstad i Aust-Agder. Her mener politiet at rundt 15 familiemedlemmer og tidligere ansatte ved Olsen Bil har hjulpet firmaet med å bedra banker for til sammen 10 millioner kroner.

Og så var det Østfold, da.

I Fredrikstad holder eieren av firmaene Autopris, Fredriksborg Handel og Fredriksborg Invest til. Det er den samme mannen som kjørte sin vei med bilen til Cecilie Bye.

Bruktbilforhandler Sven Jarle Knoll har etter hvert blitt et svært kjent navn blant klageinstansene i Norge.

Fra luksus til økonomiklasse

Det er mandag 4. mars. Tingretten i Fredrikstad er uvanlig full denne dagen. Over 50 vitner skal i løpet av de neste åtte dagene avgi forklaring. En eldre, pensjonert dame fra Røde Kors hjelper vitnene inn og ut av lokalet.

Sven Jarle Knoll sitter på tiltalebenken og kikker ned i papirene sine.

Sven Jarle Knoll har vært i bilbransjen i mange år. Tidligere solgte han luksusbruktbiler. De siste årene har det gått mest i de aller rimeligste. Bildet er fra 2009. Foto: Jan Erik Skau/Fredriksstad Blad

Han er velkledd. På sin venstre hånd har han en stor klokke. Ifølge flere medieoppslag har pengene rent inn. Hans personlige formue skal ha toppet seg i 2016 med 96 millioner kroner. I perioden 2013 til 2017 tok han ut litt over 11 millioner kroner i utbytte fra firmaene sine.

Et av husene hans ligger ute til salgs på Finn.no for 13 millioner. Det går i forgylte møbler og havutsikt over Oslofjorden.

Knoll ser ikke opp mens aktor leser opp tiltalen punkt for punkt.

– Ikke straffskyld, sier han gang på gang.

Etter kort tid bryter dommeren inn med en oppgitt tone.

– Erkjenner du skyld i noen av de 42 punktene?

– Nei, svarer han.

– I en særklasse

Det er ikke første gang Knoll er i en rettssal eller i klammeri med kunder.

De siste 14 årene har han vært part i 106 rettssaker i Fredrikstad tingrett. Mange saker handler om tvangssalg av eiendommer, men han er også dømt for blant annet falske kjøpekontrakter, skatteunndragelse og økonomisk utroskap for i overkant av 10 millioner kroner.

Forbrukerrådet har de siste seks årene behandlet 52 klagesaker mot selskapene hans og kaller omfanget uvanlig høyt. Finn.no har nektet ham å annonsere etter klagestorm og anså ham ifølge en sivilrettsdom fra 2016 for å være «i en helt annen klasse» når det gjaldt klager. NAF har gitt advokathjelp til 13 medlemmer de siste tre årene.

– Knoll har i perioder helt klart vært i en særklasse, sier advokat Vigdis Svennungsen i Norges Automobil-Forbund (NAF).

– Metoden hans er å kjøpe biler og aldri betale. Så selger han bilene videre med god fortjeneste, sier hun.

Dette får andre bilforhandlere i Østfold til å se rødt.

– Dette er noe det verste jeg har sett. Jeg har jobbet i denne bransjen i 20 år og aldri vært borti maken. Han får jo oss andre bilselgere til å få et dårlig omdømme, sier Hermod Johnsen i Østfold Bilbransjeforening.

Forliksrådet i Fredrikstad vil ikke gi NRK innsyn i antall saker Knoll har vært involvert i, der flere har endt med fraværsdom fordi han ikke har møtt opp.

Her skulle Sven Jarle Knoll møtt misfornøyde kunder i Forliksrådet i april i år. Han svarte aldri på innkallelsen. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Politiet i Fredrikstad vil ikke si hvor mange anmeldelser de har mottatt, men sier at det er «en rekke anmeldelser over flere år».

– Uenighet om et bilsalg er normalt sett ikke straffbart, men her ser vi at den samme historien gjentar seg så mange ganger, sier Rune Albertsen, krimsjef i Fredrikstad.

Til tross for at Knoll er dømt til flere års fengsel tidligere, har han ennå ikke sonet en eneste dag. Siden 2015 har han ifølge bladet Motor søkt om utsettelse av straffen elleve ganger av helsemessige årsaker. Nylig satte Høyesterett foten ned, men det er usikkert når han blir kalt inn til soning.

Samtidig har han klaget en av dommene inn til Gjenopptakelseskommisjonen, som skal ta stilling til klagen i løpet av de nærmeste månedene.

Summen av dette er at de fleste instanser NRK har vært i kontakt med, ser på bruktbilforhandleren som en kjenning.

Men når Knoll forteller om seg selv, er det en helt annen historie.

– Ingen har solgt flere drittbiler

Den historien handler om en som startet som bilmekaniker med to tomme hender. I løpet av over 30 år i bransjen har han arbeidet seg oppover. Han har i flere rettssaler forklart at han eier firmaer som kjøper og selger rundt 500 biler i året.

– Det er ingen andre aktører i Norge som har solgt det omfanget av drittbiler jeg har, sier han.

Tall fra Motorvognregisteret viser derimot at han i 2018 solgte litt over 100 biler. Knoll mener at det tallet er for lavt fordi han i mange tilfeller selger bilene videre til bilforhandlere uten at det blir registrert på ham i registeret først.

– Jeg er helt åpen med kundene og sier at jeg driver med dritt. Ingen andre aktører har tatt i så mange billigbiler som jeg. Ingen! Derfor er jeg i en særklasse når det gjelder klager, sier han.

Mener han blir stigmatisert

At han har vært i klammeri med så mange mennesker, forklarer 52-åringen med at han opplever at folk ikke leverer vognkort eller registrerer eierskifte, og at bilene han kjøper er i vesentlig dårligere stand enn avtalt.

Han legger også skylda på mange oppslag i media, og på politiet som har bedt folk om å anmelde.

– Jeg har blitt ekstremt stigmatisert. Slik NRK er med på å gjøre nå. Enhver sak er med på å trigge andre til å klage, lenge før de ville gjort det med andre bilselgere, sier Knoll.

– Hvorfor orker å du å drive i bransjen hvis det er så mye klager?

– Det er fordi det har vært en ekstremt god fortjeneste. Du kan summere opp overskuddet de ti siste årene. Vi har tjent rundt 45 millioner kroner.

– De misfornøyde kundene vil si at det er fordi du tar bilene og ikke betaler for dem?

– Ja, det er jo en interessant tilnærming. Hvis vi skal legge tallene fra tingretten til grunn, er det 900.000 kroner som ikke er betalt ut på to år. På de to årene var overskuddet på åtte millioner kroner. Uten de 900.000 hadde det vært på litt over sju millioner. Det er fortsatt lukrativt, da, sier Knoll, og fortsetter:

– Poenget er at det var noen kunder på slutten av 2018 som ikke fikk pengene fordi jeg mistet førerkortet. Det som skjedde før det, er tvistesaker. Folk kan ikke lure meg selv om jeg er biloppkjøper.

11.000 lydopptak av kunder

I retten hevdet Knoll at han sitter på 11.000 lydopptak av kunder, fordi det er «lurt å ha dokumentasjon på ting». Men han understreket at det er et fåtall av transaksjonene som har gått galt og at «det går som regel alltid bra».

Det er flere av kundene hans ikke enig i.

I noen tilfeller kom ikke pengene før saken hadde blitt politianmeldt. Andre går fortsatt og venter på oppgjøret. Noen kunder sier det har vært så mye bråk med Knoll at de har gitt opp. Et eldre ektepar fra Oslo ville selge bilen fordi de skulle flytte utenlands. De anser pengene som tapt.

– Folk gidder ikke å bruke mer enn bilens verdi på å ordne opp i dette, sier de og nevner tidkrevende rettssaker og dyre advokater.

Betyr det at det er lettere å slippe unna i billigbilmarkedet?

– Bli rik på bruktbil

– De fleste som blir utsatt for bedrageri, risikerer å tape mer penger hvis de tar det til retten, sier seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Han tror mange også føler seg dumme fordi de har blitt lurt, og at de derfor ikke klager på handelen.

Nå kan også et politisk vedtak gjøre det lettere for forhandlere som ikke har rent mel i posen.

Alle næringsdrivende som selger bruktbiler må nemlig ha løyve fra politiet, ifølge brukthandelloven fra 1980. For noen uker siden foreslo næringsminister Torbjørn Røe Isaksen å skrote loven fordi den kan gjøre det vanskeligere å drive med gjenbruk og resirkulering.

Iversen advarer mot å fjerne loven uten å ha et godt alternativ.

– Den har nemlig luket ut flere som ikke følger lover og regler, mener han.

Til tross for at bruktbilbransjen fortsatt er på klagetoppen, mener seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet at bransjen har blitt bedre. – Det er tryggere å kjøpe bil nå enn før, sier han. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve/Forbrukerrådet

Ifølge NAF-advokat Vigdis Svennungsen er bruktbiler veien å gå hvis man vil bli rik på uredelig vis.

– Det er for lett å tjene seg rik på å jukse med kjøp og salg av bil, sier hun.

– Vi har vært frustrert på politiet som ikke har tatt dette på alvor.

Likevel har det denne våren blitt delt ut flere års fengselsstraff og store erstatningskrav til flere bruktbilforhandlere.

Slik gikk det med TMC, Tuana Cars og Olsen Bil Ekspandér faktaboks TMC: Daglig leder og salgssjefen ble dømt for 22 grovt uaktsomme bedragerier til henholdsvis 13 og 15 måneders fengsel, samt å betale erstatning på nærmere 4,3 millioner kroner. Firmaet er slått konkurs. En av dem anker saken, den andre har ikke bestemt seg ennå. Tuana Cars: Innehaveren og en medhjelper ble dømt til henholdsvis halvannet og to års fengsel for grove bedragerier mot kundene sine og må betale erstatning på 2,3 millioner kroner. Firmaet er slått konkurs. En av dem anker saken, den andre gjør det ikke. Olsen Bil: Ti personer er så langt dømt for blant annet lånebedrageri og forfalskning. Åtte av dommene er rettskraftige. Flere personer er fortsatt mistenkt eller siktet, deriblant innehaveren. Tre personer har fått påtaleunnlatelse. Ytterligere tre personer har fått sakene henlagt. Firmaet er slått konkurs.

Men hvordan gikk det med Knoll?

25. mars falt dommen i Fredrikstad tingrett. Den er 30 sider lang og knusende.

– Kynisk misbruk av tillit

Knoll ble dømt til tre år og to måneders fengsel for 33 bedragerier, to av dem grove, samt to tilfeller av underslag mot kundene. Han blir også fratatt retten til å drive næring for alltid.

«Som bruktbilhandler i ulike selskap har han over tid systematisk villedet et stort antall kunder og kynisk misbrukt deres tillit. Han har utvilsomt begått bedragerier og underslag for over 1,5 millioner kroner mot 35 skadelidende parter», heter det i dommen, som er anket og dermed ikke rettskraftig.

Retten mener det er bevist at hans modus er å kjøpe og overta biler uten å betale for dem.

«Det kan imidlertid synes som om tiltalte nokså systematisk har spekulert i at en del bilselgere gir opp eller ikke har ressurser til å forfølge kravene.»

Når NRK spør om dette stemmer, svarer Knoll at det «faller på sin egen urimelighet»:

– De to siste årene har vi solgt 916 eller 918 biler, jeg husker ikke nøyaktig, og de aller fleste har fått pengene sine som avtalt. Så er det de som ikke ønsker å medvirke til å oppfylle kontrakten. De leverer ikke vinterdekk, reservenøkkel, vognkort del 2 ... det er helt skremmende. Men det er billigbiler, og det gjør at folk blåser i det, sier han.

En av dem som ikke ville gi opp å få igjen pengene sine, er Cecilie Bye fra Askim.

Cecilie Bye måtte låne penger av familien for å kjøpe seg en ny bruktbil. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Sjokkert over summen

– Jeg ante ugler i mosen da han sluttet å svare meg.

Bye står foran en 15 år gammel Volvo S40. Førerdøra har en bulk, og det er små rustflekker langs siden av bilen. Etter at bruktbilselgeren kjørte av gårde med bilen hennes, måtte hun låne penger av familien for å få råd til å kjøpe en ny.

Samtidig betaler hun fortsatt flere tusen i måneden på det gamle billånet.

Bye sperrer øynene opp når NRK viser henne at hun ifølge dommen kan få 78.000 kroner i erstatning – nøyaktig den samme summen som bruktbilforhandleren prutet bilen ned til.

– Ikke mer? utbryter hun.

– Det er surt og provoserende, for jeg har betalt mye renter det siste halve året, sier hun.

I retten innrømmet Knoll at han ikke hadde betalt Bye pengene hun skulle ha. Han forklarte det blant annet med at han hadde mistet førerkortet like etter kjøpet og at det ikke var mer penger igjen i selskapet.

Til NRK sier Knoll også at det aldri var noen avtale om at bilen skulle betales dagen etterpå. Han sier at årsaken til at Bye ikke fikk pengene, var at det var mer gjeld på bilen enn det den ble solgt for. Likevel er han innstilt på å betale henne tilbake.

Det tror Bye innerst inne ikke på. Hun forbereder seg på å fortsette å betale på billånet til det er nedbetalt om ett år.

– Jeg prøver bare å la være å tenke på at det går 3.500 kroner ut fra kontoen min hver måned, sier hun og smeller igjen døra på den gamle Volvoen.

For er det egentlig penger igjen å hente hos Knoll?

En veteranbil i ermet

Tirsdag, 30. april. I en knøttliten rettssal i Fredrikstad sitter Knoll nok en gang og venter på dommeren. Han har lagt solbrillene på pulten og vipper lett på en penn.

På motsatt side av rommet sitter kemneren. De vil slå selskapet Fredriksborg Invest konkurs fordi Knoll skylder 800.000 kroner. Halvparten er renter. «Saksøkte har ikke vist betalingsvilje siden 2016», står det i begjæringen.

Knolls formue har falt betydelig – fra 96 millioner i 2016 til 12,6 millioner i 2017. Tallene for 2018 er ikke klare ennå.

I dag eier han tre hus i Norge som alle er begjært tvangssolgt opptil flere ganger. Det har han anket. Grunnbøkene viser titalls millioner i pant til alt fra Politidirektoratet, tidligere arbeidskollegaer, banker og kemneren. To av bilene han selv eier er pantsatt langt over bilenes verdi.

Dommerfullmektig Rune Mykkeltvedt tar plass bak dommerbordet og ser oppmerksomt på Knoll.

– Din stilling?

– Bilselger.

Etter at kemneren har lagt fram sin sak, tar Knoll ordet. Han sier at selskapet eier en veteranbil, samt noen biler som er mer verdt som deler.

Selskapet kan derfor ikke slås konkurs. Han har nemlig nylig solgt veteranbilen til USA for 145.000 dollar – vel 1,25 millioner kroner. Den skal stå på et verksted i Sverige for justering av tredjegiret.

– Den er ferdig i morgen og kan sendes ganske snart, sier Knoll.

Han anslår at han har pengene klare innen to uker. Saken blir utsatt like lenge.

Dette til tross for at Knoll i snart et halvt år har sagt at han ikke lenger kjøper og selger biler.

Ny klage

I forbindelse med at Knoll skulle pågripes av politiet før jul i 2018, sa hans forsvarer Ann Helen Aarø at han ikke lenger var i bransjen. På vei ut av tingretten i mars gjentok Knoll budskapet til Fredriksstad Blad.

Men bare én uke etterpå fikk NAF-advokatene en ny henvendelse. Meldingen var mistenkelig lik de andre. En mann hadde solgt bilen sin til en bruktbilforhandler fra Fredrikstad. Bilen var borte, men pengene hadde han ikke fått.

Mannen googlet Knoll og fikk panikk da han leste flere historier om folk som hadde vært i samme situasjon. Han truet med politianmeldelse.

– Han har fått oppgjøret nå, sier Vigdis Svennungsen i NAF Advokat.

En gang bilselger, alltid bilselger

Det var ikke Knolls siste bilkjøp etter at han etter eget utsagn skulle være ute av bransjen. Tre dager etter han ble dømt til tre år og to måneder i fengsel for bedragerier og mistet retten til å drive næring for alltid, kjøpte han en ny bil. Tre dager etter det igjen solgte han den videre.

Og nå skal han altså selge en bil til USA for å redde et av selskapene sine.

– Du har tidligere sagt at du har sluttet med kjøp og salg av biler. Men tall fra Motorvognregisteret viser at du har kjøpt flere biler etter forrige rettssak?

– Ja, det kan godt hende. Det kan være biler det er gjort avtaler på tidligere, eller biler vi har hatt på lager. Eller hvis det skulle være en eller annen som har en bil han absolutt vil bli kvitt og jeg har handlet med ham tidligere. Men jeg driver ikke noe virksomhet sånn som tidligere.

– Likevel kaller du deg fortsatt bilselger?

– Jeg er jo bilselger selv om jeg ikke akkurat nå utøver yrket mitt.