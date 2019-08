Vy får ikke alle pendlerne hjem

– Østfoldbanen er fortsatt stengt. Vi har noe alternativ transport, men langt ifra nok. Vi gjør alt vi kan for å få folk frem, men det har rett og slett blitt en for voldsom oppgave i dag, sier pressesjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby.

For selv om bussene som har kjørt reisende mellom Oslo S og Gardermoen nå kan omdisponeres til andre ruter, må bussjåførene fortsatt forholde seg til hviletidsbestemmelsene.

– Det er mange ting som må klaffe, og det er litt av et puslespill for oss. Det at vi ikke har anledning til å få alle våre kunder dit de skal, gjør vondt for et transportselskap.

På sine nettsider skriver Vy at det er få tilgjengelige busser og taxier, og de ber derfor passasjerer om å vurdere andre transportmidler.

Ødelagt sporveksel

Kraftig tordenvær og store nedbørsmengder skapte problemer for togene på Gardermobanen, som på grunn av strømstans ble stående på ulike steder langs strekningen.

Det var også full stans i T-banetrafikken i Oslo på grunn av strømproblemer.

På Østfoldbanen er det nå en ødelagt sporveksel på Bekkelaget som stopper trafikken. Bane Nor opplyser at sporvekselen ble skadet i 5-tiden torsdag morgen, da en anleggsmaskin kjørte over den.

BEKLAGER: Åge-Christoffer Lundeby i Vy beklager at selskapet ikke klarer å frakte alle passasjerene sine torsdag. Foto: NSB

Lundeby i Vy sier at reisende som vil benytte Østfoldbanen, må belage seg på å finne andre måter å reise.

– Det har ikke vært mulig å skaffe nok busser i dette tilfellet. Det har vært så stort behov på så mange steder at det ikke har lyktes oss å skaffe nok. Det har rett og slett med størrelsen på det norske bussmarkedet å gjøre og muligheten til å stille opp på kort nok varsel når noe sånt som dette skjer, sier han.

På sine nettsider skriver Vy at du kan søke om prisavslag og erstatning for utlegg til annen transport og andre utgifter som følge av forsinkelser eller kanselleringer.