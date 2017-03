Vurderer nødhjelp til konkurs-klubb

Generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud, håper Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

– Jeg har fått tilbakemelding både fra Norsk Topphåndball og flere klubber om at vi må se på muligheten for at Halden skal fortsette sesongen, sier generalsekretær Erik Langerud i håndballforbundet.

Tirsdag slo Halden HK seg konkurs med seks kamper igjen av sesongen. Dermed ligger det an til at et eliteserielag i håndball for første gang trekker seg midt i sesongen.

Det går så hardt ut over konkurrentene at mange er interessert i at Halden HK får spille ut sesongen.

Stabæk-trener Tarjei Sundal og Vipers-leder Emil Tungehaug håper begge at de andre klubbene kan bidra til å hjelpe Halden til å spille de siste kampene. De får støtte av håndballforbundet.

Bobestyreren avgjør

Langerud er imidlertid klar over at det er bobestyreren som har siste ord.

– Vi har stilt spørsmål til bobestyreren om det er mulig å få til. Svaret derfra er avgjørende, men vi er innstilt på å finne løsninger sammen med klubbene, sier generalsekretæren.

Bobestyrer Ole Richard Holm-Olsen sa tirsdag til NRK at det finnes teoretiske muligheter for å fullføre sesongen, men at det krever at noen stiller økonomiske garantier.

Det er imidlertid for tidlig å si om håndballforbundet selv kan stille slike garantier.

– Vi vil være med å finne løsninger, gitt at det er mulig. Og også vurdere om vi kan ta del i løsningen. Men vi må finne ut hva som er vilkårene for en slik mulighet, sier han.

Setter pris på tilbud om hjelp

Styreleder Erik Meusberger i Halden HK sier at de må vente på endelig svar fra bostyrer, men i utgangspunktet blir det ikke flere kamper i eliteserien. Foto: NRK

Neste kamp er borte mot tabelljumbo Rælingen allerede førstkommende søndag. Styreleder Erik Meusberger i Halden Håndballklubb sier situasjonen er trasig, og at de er i dialog med bobestyrer for å finne ut om det finnes muligheter for å spille de siste kampene.

– Håndballforbundet ønsker sterkt at vi gjør det, sammen med Norsk Topphåndball. Vi har litt problemer med å gjøre det på kreditors regning. Det er ganske enkelt ikke lov, sier han.

Styrelederen setter likevel pris på at andre klubber er villige til å bidra.

– Det viser at Håndball-Norge ikke er så stort, og at vi bryr oss om hverandre. De synes det er trist å se det som skjer med klubben vår, samtidig som de ønsker å fullføre sesongen sin og få den plasseringen de fortjener på tabellen, sier han.