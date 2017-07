Voldtektssak endte med forelegg

En mann er bøtelagt for seksuelt krenkende adferd etter Gatebil-arrangementet på Rudskogen i Rakkestad i helgen. Saken ble anmeldt og etterforsket som et voldtektsforsøk, men endte opp med et forelegg. Politiførstebetjent Niels Lund ved Rakkestad lensmannskontor kan fortelle om et trettitalls politisaker etter helgen. Blant dem er ti tilfeller av promillekjøring og tre voldsepisoder.