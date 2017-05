VM-debutant: – Det har vært en opplevelse

– Det har vært morsomt og en opplevelse. I tillegg syns jeg vi har gjort det bra, forteller 22-åringen fra Fredrikstad.

Norges kvartfinale-håp var avhengig av poeng mot Canada på mandag, men med 0-5 i mot ble det ingen poeng mot de regjerende verdensmesterne.

– Vi visste det ville bli tøft, men samtidig håpet vi at vi skulle ta poeng. Men vi møtte overmakten i går. Vi må bare ta med et som var bra, sier keeperen.

– Det var bare å gjøre sitt beste

– Jeg fikk vite ganske tidlig at jeg skulle få stå den kampen, så det var veldig morsomt. Også var det bare å gå ut og gjøre sitt beste. Vi møtte et bra lag, så må vi stikke fingeren i jorda og si at vi gjorde så godt vi kunne.

Haukeland fikk sin VM-debut mot Sveits tidligere i VM, i en kamp som endte 0-3. På tross av tapet, så ser han tilbake på kampen med glede.

– Jeg hadde gledet meg til det, så det var gøy å få sjansen.

Ingen kvartfinale. Det blir ingen kvartfinale for Norge i årets VM. Det ble klart da landslaget tapte mot Canada i går. Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Han forteller at han er fornøyd med sitt første VM, men hadde håpet på flere poeng.

– Jeg fikk jo stå to kamper. Men det hadde vært morsomt å komme ut av VM med poeng i noen av kampene jeg stod. Spesielt i den Sveits-kampen var det en reell poengsjanse. Men sånn er det. Jeg syns det gikk bra både for laget, og for egen del.

Trenger seier mot Hviterussland

I dag spiller Norge sin siste kamp i årets VM, og selv om det ikke er mulig å få en plass i kvartfinalen, så er det viktig med en seier mot Hviterussland.

– Klarer vi å ta poeng i den kampen, så blir det prikken over i-en. Det blir en viktig kamp med tanke på rankingpoeng og hvem vi får i gruppa i OL neste år.

Så det er ikke et norsk lag som depper etter tapet i går?

– Nei, det er ikke slik vi holder på.

Står uten kontrakt

Haukeland står uten kontrakt, etter to år i svenske Leksand. Den tidligere Stjernen-keeperen vet enda ikke hvor veien går videre neste sesong.

– Det er mye som er uklart. Men det blir ikke aktuelt med en tur tilbake til Norge, forteller han.