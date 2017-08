Vitne til fyllefest blant mindreårige: - De var veldig unge

– Det var veldig mye alkohol. Det var øl, men også sterkere ting som for eksempel sprit. Det er normalt at ungdom drikker, men disse var veldig unge, og de drakk åpenlyst foran politiet, forteller Gry Hagen. Hun driver en restaurant på fortet, og dro opp da hun fikk en telefon om festen.

Det var Smaalenenes Avis som først skrev om saken.

Follo-politiet fikk ved titiden i går kveld meldinger om en fest med ungdommer på Høytorp fort i Mysen. Ifølge Rune Persen, som er operasjonsleder i Follo-politiet, var det mellom 50 og 100 ungdommer til stede på festen.

Gry Hagen forteller at hun snakket med natteravnet på fortet, som var veldig bekymret for utviklingen på festen.

– Da var veldig kaotisk, og de var veldig unge. Jeg pratet med flere natteravner som var der, og de var litt fortvila, for det var ute av kontroll.

Måtte sendes bort med ambulanse

Hun forteller at de blant annet fant en veldig ung jente på toalettet, som ikke klarte å gjøre rede for seg.

Gry Hagen ble vitne til den ukontrollerte festen like ved restauranten hun driver. Foto: PRIVAT

– Ambulansen var jo oppe der, og de uttrykte også sin bekymring når de så at det var såpass sterk alkohol der. Dette er ungdom som ikke er vant til å drikke, og da å stå og belme for eksempel vodka. Det er så lite som skal til før det blir alvorlig, sier hun.

Det var flere ungdommer som måtte kjøres bort i ambulanse på grunn av for høyt alkohol-innhakk forteller Persen i politiet.

Ba foreldrene hente barna

Rundt klokken tolv sendte politiet ut en melding på Twitter der de ba foreldrene om å hente barna sine på festen, forteller operasjonslederen.

– I slike sammenhenger er det viktig å få involvert foreldre. Derfor tvitret vi for å gjøre foreldre oppmerksomme på festen. I dette tilfellet ble også barnevernet kontaktet, slik at de ble orientert om ansamlinga som hadde vært på stedet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Festen skal ikke ha vært offisiell, forteller Persen.

– Men den spredte seg nok i sosiale medier. I tillegg skal det ha vært hengt opp noen plakater om festen på fortet.

En person anmeldt

Ifølge Smaalenenes Avis ble en person anmeldt etter festen.

Til avisa sier operasjonsleder Persen at en ungdom skal ha drukket alkohol foran politiet, og at dette var bakgrunnen for anmeldelsen.