– Vi vil vise frem det som er ekte og ærlig. Det er dette som ikke kommer frem på sosiale medier hvor alt ser perfekt ut, sier Celine Kristine Heldrup.

21-åringen fra Oslo har samlet sammen kjente og ukjente navn i et prosjekt på sosiale medier. Prosjektet «Uperfekte piker» har som mål å endre tankemønstret til dagens ungdom.

«UPERFEKT»: Celine Kristine Heldrup er initiativtaker til prosjektet. Hun vil vise at livet ikke er så perfekt som det ser ut som på sosiale medier. Foto: Adam Vollelv/privat

– Mange av dem som bidrar til prosjektet er selv med på å skape et slags press på sosiale medier. Vi legger ut bilder som ser perfekte ut, men samtidig kjenner alle på en følelse av å leve et sminket liv med redigerte bilder, forklarer Heldrup.

De «Uperfekte pikene» har en felles Instagram-, Facebook- og snapchatkonto hvor de deler personlige historier og tar opp temaer som psykisk helse, trening og ernæring.

Åpen om underlivsproblemer

En av jentene som bidrar i prosjektet er 18 år gamle Karoline Knapper. Som 15-åring merket hun en kløe og svie i underlivet.

– I starten trodde jeg det var noe som bare skulle vare et par uker. At det kunne være en urinveisinfeksjon eller en soppinfeksjon, forteller Karoline.

Først etter fire måneder fikk hun diagnosen vaginisme. Kvinnene som får dette opplever ufrivillige kramper i skjeden. Etter et år fikk hun også diagnosen vestibulitt, som er smerter ved berøring ved urinrøret og skjedeinngangen.

– Det var vondt å sitte, det var vondt å gå på do og det var vondt å ha på trange bukser, beskriver Karoline.

Hun sluttet på skolen på grunn av smertene og måtte godta at hennes tenåringsliv var annerledes enn venninnenes.

– Når smertene ikke gikk over, så måtte jeg overbevise meg selv om at det med kjæreste og sex var noe jeg bare måtte leve uten. Jeg trodde ikke engang det ville bli et alternativ å få oppleve det. Det var tøft å ha en sånn tankegang.

Etter flere år med behandling er smertene borte. 18-åringen har tatt et år på folkehøyskole, før hun skal begynne på videregående skole til høsten.

Over 11.000 følgere

ÆRLIG: Karoline forteller ærlig om underlivsproblemene sine på sosiale medier. Foto: Sara Vilde Solås / NRK

Karoline var ikke i tvil da Celine Kristine Heldrup tok kontakt og lurte på om hun ville være med i «Uperfekte piker»-prosjektet.

– Jeg tenkte hele tiden da jeg var syk, at jeg skulle ønske at noen sto frem og fortalte om dette, sier Karoline.

Ernæringsveiledere bloggere, stylister, modeller og en langrennsløper er blant jentene som deler åpent i «Uperfekte piker». Men Heldrup ville også ha med andre som ikke var så kjente fra før.

– Hjertesaken min er samfunnspresset mot den unge generasjonen. Vi får så mange gode tilbakemeldinger fra jenter som åpner seg for oss, forklarer Heldrup.

Også Karoline får tilbakemeldinger som gjør at hun fortsetter å fortelle åpent om underlivsproblemene.

– Jeg får mange e-poster fra unge jenter som gjennomfører samleier selv om de får så vondt at de gråter etterpå. Jeg tenker at dette må det snakkes høyt om før de får psykiske plager, avslutter Karoline.