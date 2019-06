– Det er helt jævlig, for å si det rett ut, sier Bjarne Granli.

23. mai åpnet Enningsdalselva for laksefiske. Elva er 13 kilometer lang og renner fra innsjøen Bullaren i Sverige og ut i Iddefjorden i Halden. Elva er kjent som en storlakselv og rekorden her er en laks på 17,7 kilo.

Bjarne Granli er alvorlig bekymret over sykdommen som sprer seg blant laks i Enningdalselva. Han forteller at det den syke laksen diskuteres heftig på forskjellige fiskegrupper. Foto: Birger Kjølberg/NRK

Men i år er idyllen brutt for laksefiskerne.

– Vi har funnet død fisk over store områder. Det som er fryktelig her, er lidelsen fisken blir påført. At ikke alle får fisket kommer sekundært, sier Granli, som er leder i Arbeidernes Jeger og Fiskerforening i Halden.

Allerede på åpningsdagen for laksefisket ble det meldt om fisk som var svekket, hadde tydelige sår på finnene og blødninger i huden under buken.

Fant syk fisk i Bærum

Onsdag kveld ble det hentet opp en lignende laks i Sandvikselva i Bærum.

– Jeg tenker vi står ovenfor en potensiell nasjonal villakskrise. Det virker som om dette sprer seg fort, sier Martin Dahl, styremedlem og redaksjonsleder i Vestre Bærum Sportsfiskere.

Denne laksen ble hentet opp fra Sandvikselva onsdag kveld. Her åpner laksefiske 15. juni. Foto: Martin Dahl/privat

Han hentet selv opp den syke laksen.

– Den er helt lik bildene vi har sett fra Halden. Den så helt jævlig ut. Hodet var spist opp og det ene øyet var borte. Haleroten var ødelagt og det var store sår over hele fisken, beskriver han.

Dahl mener det er all grunn til å slå alarm.

Vet ikke hvorfor laksen er syk

Forrige uke møtte Veterinærinstituttet opp på fiskeplassen i Halden for å ta prøver. Men de har enda ikke funnet svar på hva som feiler laksen.

– Det er ingen tvil om at fisken er syk, men de funnene vi har gjort har vært uspesifikke og vage. Vi har ikke funnet årsaken enda, sier Brit Tørud, fiskehelseansvarlig i Veterinærinstituttet.

Martin Dahl, her med en sjøørret på 4,5 kilo, frykter smitten som har spredd seg til Bærum. Foto: Privat

Hun mener det fortsatt er forsvarlig å fiske i elva i Halden.

– Det er bedre å få fisken opp enn at den skal svømme der, dø og råtne. Men alle fiskerne bør opptre som om det er smittsomt og tenke hygiene i alt de gjør. Det er viktig at alt av fiskeredskap, støvler og vadebukser blir desinfisert før de drar til en annen elv.

Tørud skryter samtidig av fiskerne, som har tatt forholdsregler, samtidig som de har sendt inn prøver til instituttet.

– Kan være kroken på døra

Først mente både fiskerne og Veterinærinstituttet at sykdommen var begrenset til Enningdalselva, men nå har den spredd seg.

– Nå er det sett syk laks ute i sjøen også. Det gjør situasjonen annerledes, sier Tørud.

Granli sier at minst femti prosent av laksen i Enningdalselva er syk. Kanskje er tallet enda høyere. Foto: AJFF Halden

De fortsetter med analyser og håper å kunne finne årsaken. I mellomtiden er det fremdeles aktivitet i Enningdalselva. Men Bjarne Granli frykter at situasjonen kan bli verre.

– I verste fall blir all fisken angrepet. Det kan være kroken på døra for oss, sier Granli, som også er leder for elveutvalget.