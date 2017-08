Vil vurdere fiskekvoter i fjorden

Fiskekvoter for fritidsfiskere i Oslofjorden bør vurderes for å redde sårbare fiskebestander. Det mener Miljøpartiet de Grønne. Havforskningsinstituttets overvåkning på Skagerrak-kysten og i Ytre Oslofjord har i flere år vist at forekomstene av kyst-torsk ligger på et historisk bunnivå. Stortingskandidat for MDG i Østfold, Håkon Borch, mener det også kan være nødvendig å begrense yrkesfisket i fjorden.