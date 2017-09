Vil verne nære naturområder

Flere byområder i Østfold bør få et sterkere vern av de nære friluftsområdene. Det sier førstekandidat for Miljøpartiet de Grønne i Østfold, Håkon Borch.

Han mener det ikke er et sterkt nok vern mot utbygging av friluftsområder nær byene.