Vil utrede Y-jernbane

Høyre og Fremskrittspartiet i Sarpsborg ber kommunen sende brev til samferdselsministeren og spørre om det er mulig å få utredet et nytt alternativ for dobbeltsporet i Østfold, skriver sa.no. Partiene vil ha utredet et Y-alternativ hvor Fredrikstad blir endestasjon for et spor, mens et annet går fra Råde til Sarpsborg og videre til Halden.