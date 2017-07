Vil ta imot 20 cruiseskip i året

Fredrikstad har et langsiktig mål om å ta i mot 20 cruiseskip i året, det sier Maya Nilsen i Visit Fredrikstad og Hvaler. Det så dårlig ut for Cruise-planene til Fredrikstad da fem anløp fra Carnival Cruise ble kansellert på grunn av en artikkel i New York Times om den såkalte terrorgata på Lisleby. Nå ser det derimot ut til at det kan bli et annet selskap som legger anløpet innom Fredrikstad i 2019. Maya Nilsen tror byen vil få flere anløp i fremtiden.