Vil sikre matjord under utbygging

Dobbeltspor gjennom Østfold bør bygges med størst mulig bruk av tunneler, mener Fellesutvalget for bondelagene i Fredrikstad og Hvaler. De ønsker å sikre at minst mulig matjord går tapt når dobbeltspor skal legges. Leder i Fellesutvalget for bondelagene i Fredrikstad og Hvaler, Lise Thorsø Mohr, mener Bane NOR har et ansvar.