Vil satse mer på næringslivet

Selskapet Rygge Airport er bare litt mer konkrete når de nå søker kommunene i Østfold om støtte. Av søknaden går det blant annet fram at de:

Vil satse sterkere på næringslivet

Vil drive mer effektiv enn det har vært til nå

Søker etter investor som driver flyplass i Europa i dag

Har signaler fra interesserte flyselskap

Selskapet har bedt om tre kroner pr. innbygger i støtte. Aremark og Skiptvet kommune har sagt ja til dette, før de så søknaden.

Rygge Airport skriver til kommunene at de trenger fem millioner kroner for å kunne lønne tre person fram til en gjenåpning. To av dem er daglig leder Knut R. Johannessen og den nye styrelederen Ole Kr. Sivertsen fra konsulentselskapet Alvares&Marsal.

Daglig leder Knut R. Johannessen understreker at en sterkere satsing på næringslivet skal komme i tillegg til fritidsmarkedet, også på innenriks.

– Det har skjedd mye i markedet siden det ble fløyet innenlandsruter på Rygge. Så har det vært en stor aktør, Ryanair, som hadde 90 prosent av trafikken. Nå byr det seg en ny mulighet for å få inn flere flyselskap og tilby destinasjoner som er interessante for næringslivet og fritidsmarkedet, sier Johannessen.

Både Norwegian og det danske selskapet DAT har i perioder forsøkt seg på innenrikstrafikk fra Rygge, men ikke fått det til å fungere. Widerøe har ikke ønsket noen stor satsing på innenriks fra Østfold, men har et stort tilbud fra Torp og Gardermoen.

Mangler investor

Støtten fra kommunene vil bare tas inn i selskapet dersom de får inn fem millioner kroner samlet, skriver de i søknaden.

Selskapet slår fast at de vil drive på en annen og mer bærekraftig måte enn de de nåværende eierne har gjort. Det innbærer å spre risikoen på flere flyselskap.

Rygge Airport har foreløpig ingen langsiktig investor på plass, og sier i søknaden til kommunene at det kan ta lenger tid enn forutsatt å få dette til.

Målet deres er gjenåpning av Rygge i 2018.

– Vi har en plan for hvordan vi skal få inn en investor. Men det er mange brikker som skal på plass, og det koster penger å drive det fram. Derfor må vi ha inn mer prosjektkapital for å få dette til, sier Johannessen.

Han understreker at støtten fra kommunene ikke vil bli tatt inn før de har på plass de fem millionene som må til for å fullføre prosjektet.

Den eneste aktøren

Flere av kommunene sier til NRK at de velger å være positive, selv om de inntil nå ikke har fått klarhet i hvordan Rygge skal drives videre, hvem som skal fly derfra, eller hvem som skal ta den finansielle risikoen med prosjektet.

Det viktige for kommunene har vært at det er noen som forsøker å få Rygge i gang igjen, selv om de også har følt at intiativet fra Rygge Airport har vært lite konkret.

Daglig leder i Rygge airport as, Knut R. Johannessen, forsøker nå å reise ny kapital for å fullføre prosjektet med å gjenåpne Moss lufthavn Rygge. Foto: Stian Pedersen / NRK

Rygge Airport har siden i høst arbeidet for å få til en nyåpning av Moss lufthavn Rygge. Så langt har de oppnådd tilsagn om konsesjon for sivil luftfart fra Samferdselsdepartementet. En utløsing av denne forutsetter at de kan dokumentere et grunnlag for ny drift av Rygge.

Selskapet hadde en opsjonsavtale med Forsvarsbygg om bruk av rullebanen, men denne må reforhandles. Denne forutsetter også at de dokumenterer det økonomiske grunnlaget.