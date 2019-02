Vil lukke asylsøkere inne når de kommer til Norge

– Før man vet hvem det er, og om vedkommende er en sikkerhetsrisiko for samfunnet, bør det være en selvfølge at man har kontroll på hvem som kommer og går fra asylmottakene, sier stortingspolitiker Erlend Wiborg (Frp).

Et nedlagt kjøpesenter ved motorveien gjennom Råde i Østfold er det første bostedet for alle asylsøkere som kommer til Norge. For øyeblikket er omkring 100 beboere her, og de kan komme og gå som de vil.

Nå tar flere Frp-politikere til orde for å få en slutt på dette.

– I dag kan de som kommer dit gå fritt i Råde. Det er en del eldre som har følt seg litt utrygge, sa ordførerkandidat for Råde Frp, Kent Wigardt (55), til Moss Avis i helga.

TELTLEIR: Med unntak av enslig mindreårige asylsøkere, skal nå alle som søker asyl i Norge innom denne innendørs teltleiren i Råde. Foto: Christian Nygaard-Monsen/NRK

– Veldig dårlig forslag

Fremskrittspartiet har i sitt partiprogram at det bør åpnes for bruk av lukkede asylmottak for å ivareta sikkerheten knyttet til asylsøkere. Så langt har imidlertid lukking vært brukt kun for dem som har fått avslag på søknadene eller utgjør en dokumentert sikkerhetsrisiko.

Å utvide dette til alle som kommer til landet, er å vise «et menneskesyn jeg tar avstand fra», sier Høyres Tage Pettersen.

– De som søker om asyl i Norge er frie mennesker. Derfor bør de få bevege seg like fritt som alle oss andre, sier stortingspolitikeren.

Han understreker at Høyre og Frp er enige om mye innen asyl- og innvandringspolitikken, men at en utvidet bruk av lukkede mottak ikke er en del av regjeringsplattformen.

For Pettersen handler dette om menneskesyn, og han kaller derfor regjeringskamerat Frps forslag «veldig dårlig».

– Uansett om det kan være eventuelle utfordringer knyttet til det å komme til Norge, så er asylsøkerne her som frie mennesker, sier Pettersen.

– Ikke et fengsel

Mottaksleder Ole Valen ved ankomstsenteret i Råde. Foto: Åsa Stigsdatter Torp / NRK

Mottaksleder Ole Valen forteller at det kreves lovendring for å låse beboerne inne i de inntil ti dagene de er på ankomstsenteret.

– Dette er ikke et fengsel, men et sted hvor man er den første fasen etter at de kommer til landet. Vi kan ikke holde dem innesperret på noen måte, sier Valen.

På snart fire år har det ifølge Valen ikke kommet klager verken fra naboer eller politiet på asylsøkernes tilstedeværelse. Wiborg mener imidlertid det er viktig å være føre var, og mener det er mulig å hindre bevegelsesfriheten på en respektfull måte.

– Hvis man reiser til et annet land, er det vanlig at man må dokumentere at man har lovlig grunn til å komme inn i landet. Frem til det er avklart, får du ikke slippe ordentlig inn. Det hadde vært rett og rimelig også her, sier Wiborg.