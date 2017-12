Vil la vegvesenet sjekke sjåførlønn

– Statens vegvesen er ute og kontrollerer alt det andre. Derfor mener vi at dette vil være kostnadseffektivt og at det vil føre til bedre kontroller. I tillegg tror vi det vil være et langt skritt på veien mot å bli kvitt disse uverdige forholdene i transportsektoren, mener forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet.

En undersøkelse gjennomført av Yrkestrafikkforbundet viser at kun 11 prosent av alle ikke-Skandinaviske yrkessjåfører som kjører i Norge, får betalt minstelønn på 27 327 kroner i måneden.

– Kan miste jobben

Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet vil at Statens vegvesen skal kunne kontrollere lønnen til utenlandske sjåfører. Foto: DEREK BATEMAN / NRK

Underbetalingen får ringvirkninger for norske sjåfører. Prisene blir presset ned, og det kan føre til at de norske kan miste jobben, forteller forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet.

– Undersøkelsen viser at det er grov utnyttelse av utenlandske sjåfører i Norge, det fører til at de seriøse bedriftene blir utkonkurrert.

Statens vegvesen kontrollerer hver dag vogntog på grenseoverganger flere steder i Norge. Undersøkelsene har vist flere alvorlige feil på vogntog, og grunnen til at feilene ikke blir rettet er ofte at sjåførene ikke har råd til å betale skadene.

Fredag skal Stortinget bestemme om Statens vegvesen også får lov til å kontrollere lønnsforholdene til de utenlandske sjåførene. Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV er alle for forslaget. Yrkestrafikkforbundet håper nå KrF også stemmer for forslaget, slik at det blir et flertall.

Mener det er Arbeidstilsynets jobb

Erlend Wiborg i FrP er negativ til forslaget.

Men ikke alle er positive til forslaget. Erlend Wiborg som sitter i Arbeids- og Sosialkomiteen for Frp mener det skal være Arbeidstilsynet som skal gjennomføre slike kontroller.

– Dersom vi tillater Statens vegvesen å kontrollere dette så tror jeg det vil pulverisere hvem som egentlig har ansvaret.

Han forteller allikevel at det er stor enighet på Stortinget om at det må utføres kontroller.

– Vi har økt antallet kontroller for å få bukt med dette. Men å la Statens vegvesen få kontrollere tror jeg ikke gagner saken.

Yrkessjåførene selv håper på et gjennomslag for forslaget. Geir Kristiansen i Toten transport forteller at han går glipp av mye penger, og mener at prisene på varene må opp.

– Vi må få prisene opp på varene vi kjører, for det koster vanvittig mye å drifte et vogntog.