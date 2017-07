Vil innføre hytteamnesti på Hvaler

På onsdag skrev NRK om familien Borgås som har fått pålegg fra Hvaler kommune om å rive den 50 år gamle hytten sin. Kommunen mener den er satt opp ulovlig, mens hytteeierne sier over at de bygget lovlig basert på en muntlig avtale.

Finn-Morten Borgås (t.v) og Thor Borgås (t.h) har fått beskjed fra kommunen om at de kanskje må rive hytten sin på Hvaler som ble bygget for 50 år siden. Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Nå vil Miljøpartiet De Grønnes kommunestyrerepresentant, Anne Marit Skovly, innføre hytteamnesti på Hvaler for dem som kan befinne seg i samme situasjon.

– At denne hytten skal rives, syns jeg høres strengt ut. Det som nå skjer, er at folk blir redde for å kontakte kommunen for å sjekke om hytten deres er ulovlig bygget, sier hun.

Oppfordrer hytteeiere til å melde fra

Skovly påpeker at det er mange hytter på Hvaler og at kommunen derfor må kartlegge hvor mange som kan ha hytte på ulovlig jord. Dette avhenger at folk melder fra.

– Jeg tror det er lurt at kommunen åpner for en type amnesti. Hvis folk melder fra, så skal vi se på dette som en helhetlig sak og prøve å få papirene i orden. Er ikke hytten til sjenanse for noen eller til skade for naturen, så skjønner jeg ikke at dette skal være noe stort problem.

Hytteamnestiet blir en viktig politisk sak for Skovly til høsten.

– Dette er viktig hvis folk vil bringe den videre. Da må papirene være i orden. Hyttene tilfører mye positivt til Hvaler, og dette vil vi ta vare på. Folk skal like å bo her, sier hun.

– Må ha flere tanker i hodet

Hvalerordfører Eivind Norman Borge (Frp) synes amnesti-tanken er god, men tror det vil være en svært ressurskrevende å få det til.

Ordfører i Hvaler kommune, Eivind Norman Borge, mener det vil være for utfordrende å innføre hytteamnesti i kommunen. Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

– Det er flere områder på Hvaler der det er bygget ulovlig, her må det søkes dispensasjon fra regionale og nasjonale regelverk. Dette vil være forferdelig ressurskrevende.

– Vi må gjøre oss noen tanker om det er samfunnsøkonomisk riktig å gjøre det, eller om vi kanskje heller skulle bruke ressursene på videreutvikling av samfunnet vårt, fortsetter ordføreren.

Sterke reaksjoner

Hytten til familien Borgås har vekket sterke reaksjoner på sosiale medier. Finn-Morten Borgås er overveldet over oppmerksomheten de har fått.

– Folk deler saken på Facebook og deltar virkelig i diskusjonen. Det er jo i vår favør, og vi er jo veldig glad for dette. Vi har et håp om at hytten skal stå, og det er klart det håpet styrkes når vi ser at folk engasjerer seg så mye.

At familien Borgås kanskje må rive hytten har skapt mange reaksjoner på sosiale medier. Her er skjermdump fra NRK Østfolds Facebook-side. Foto: NRK Østfolds Facebook-side

27. september skal saken behandles i kommunen. Borgås sier de ikke skal gjøre noe mer med saken før dette. Men bestemmes det at hytten skal ned, vil de ikke gi seg med det første.

– Vi har jo betalt for tomten i flere år, så det er nok ikke usannsynlig at vi vil kreve disse pengene tilbake dersom vi mister hytten, sier han.