Vil ha påbud om bruk av dødmannsknapp

Formålet med dødmannsknappen er å stoppe motoren dersom føreren av båten faller i vannet. Knappen kommer ofte i form av en snor som henger fast i motoren og som føreren må feste på kroppen. Men en undersøkelse bedriften Coastkey har gjennomført viser at opp til 80 prosent av alle båtførere lar være å bruker dødmannsknappen.

En som har opplevd å ha blitt reddet av dødmannsknappen er Kjetil Reppen. Han var i en båtulykke der styringen røyk, og han ble kastet ut av båten.

Kjetil Reppe forteller at han så opp etter å falt ut av båten, og var glad for å ikke se en båt som gikk rundt og rundt. Båtmannsknappen hadde funket. Foto: BIRGER KJØLBERG / NRK

– Jeg var heldig som ikke slo meg. Men jeg hadde både vest og dødmansknop på, så jeg kom fort opp igjen til overflaten. Båten lå 20 meter borte, så jeg var heldig fordi jeg hadde gjort de riktige tingene, forteller Reppen.

Vil ha påbud

– Det er et problem at man får lov til å sende av gårde en båt i 40-50 knop, som kanskje veier ett tonn eller to. Utfallet vil jo bli tragisk for den personen båten treffer. Og man har jo i dag et påbud om å bruke svømmevest, og reglene burde være de samme for dødmannsknapp, mener Jarle Mørch i bedriften Coastkey.

Jarle Mørch i Coastkey tror folk dropper dødmannsknappen fordi de ikke gidder å ta den på seg. Foto: BIRGER KJØLBERG / NRK

Dersom føreren ramler ut av båten, og båten kjører videre, så kan det få fatale konsekvenser.

– En førerløs båt er en torpedo. Den kan gjøre enorme skader både på andre båter, og den kan brase inn på en badestrand. Får man en førerløs båt som veier to tonn i 40 knop inn i en båthavn eller inn på en badestrand, så kan man jo selv tenke seg konsekvensene, forteller Mørch.

– Har vært ulykker med dødelig utgang

Pål Bustgaard som er fartøysjef på redningsskøyta Horn Rescue forteller at de har opplevd flere tilfeller der dette har fått fatale konsekvenser.

Pål Bustgaard i Horn Rescue sier at det er et problem at båtførere ikke bruker dødmannsknappen. Foto: BIRGER KJØLBERG / NRK

– Vi har mange eksempler hvor folk ikke har hatt på dødmannsknapp, hvor det har vært ulykker med dødlig utgang.