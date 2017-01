Vil ha Østfold ned fra pilletoppen

Østfold topper statistikken når det gjelder bruk av vanedannende medisiner. Det vil si at østfoldinger ligger på pilletoppen når det gjelder sovemidler, angstdempende og smertestillende, ifølge tall fra Reseptregisteret og Folkehelseinstituttet.

Det kan ha noe med kultur å gjøre - det har vært sånn i mange år. Mette Hjermann, assisterende fylkeslege. Østfold

Vil redusere bruken

Nå vil Fylkesmannen ha ned bruken av vanedannende i Østfold og starter tilsyn med fastlegers rekvirering.

Det vil si at fastleger må gjennomgå egen forskrivning av vanedannende medisiner og rapportere dette til Fylkesmannen.

Bivirkninger, abstinenser og toleranse

Dette er medisiner som på lengre sikt kan gjøre vondt verre for pasienten, forteller assisterende fylkeslege Mette Hjermann. Hun understreker at et stort forbruk av vanedannende medisiner til slutt kan forringe livskvaliteten.

Assisterende fylkeslege i Østfold, Mette Hjermann. Foto: Heidi Gomnæs / NRK

– Det gir økt sjanse for plager som uro, angst, økte smerter, søvnproblemer, redusert hukommelse, fall og urinlekkasje hos eldre.

– Hjernen blir redusert i sin aktivitet og hjernefunksjoner blir dårligere.

Hjermann tror pasienter i Østfold vil merke at Fylkesmannen har startet tilsyn med legemiddelrekvireringen. For enkelte pasienter kan det bety at fastlegen anbefaler en nedtrappingsplan.

Reduksjon kan skape konflikter med pasienter

Fastlege i Halden og leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin, mener Østfold ligger bekymringsfullt høyt i bruken av vanedannende.

Petter Brelin er fastlege i Halden og leder i Norsk forening for allmennmedisin. Foto: Legeforeningen

– Det har nærmest etablert seg en kultur i Østfold om å skrive ut en del for mye av disse vanedannende medisinene. Det har vært gjort relativt lite med det, både fra kommunal og statlig sektor. Nå er det gledelig at vi begynner å få tiltak som kanskje kan hjelpe.

Brelin bekrefter at foreskrivingen av vanedannende medisiner skaper konflikter mellom leger og pasienter.

– Det er konflikter vi må stå i, og vi opplever relativt hyppig at når vi har vært litt strenge med pasienten og sagt at vi må redusere medisinene, så vil de etterpå oppleve at det er gunstig: At de føler seg mer våkne og fungerer bedre i hverdagen.

Starter med dem som skriver ut mest

De vanligste vanedannende som skrives ut i Østfold er Paralgin forte, Imovane/Zopiclone, Sobril, Valium og medisiner som ligner på disse, forteller assisterende fylkeslege, Mette Hjermann.

Fylkesmannen starter tilsynet i de fire østfoldkommunene hvor det foreskrives mest vanedannende. Det vil si Trøgstad, Spydeberg, Askim og Skiptvedt.

Hjermann understreker at de vanedannende medisinene er effektive og gode hvis de brukes riktig. Det vil si i inntil tre uker, eller en dag en gang imellom.

– Men ved daglig bruk vil effekten reduseres og man vil kunne få ganske plagsomme og alvorlige bivirkninger.