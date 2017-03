Vil ha orienteringssamarbeid

Den nye sjefen for orienterings-VM i Østfold 2019, Per Bergerud, vil ha samarbeid med skolene for å spre orienteringssporten. Bergerud, som tidligere har vært sjef for skiskytings-VM i Oslo, ble lansert som daglig leder for mesterskapet i går. Nå vil han bruke mesterskapet til å få flere til å begynne med orientering, og særlig de yngste.