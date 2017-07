Vil ha kortere sommervedlikehold

NSB ønsker at neste sommers vedlikehold på jernbanen skal passe bedre med felleserien, og kommer til å ta dette opp med Bane NOR. Det bekrefter pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB. Denne uka vil det være svært trangt på Østfoldbanen fordi NSB bare kan bruke ett togsett på strekningen sør for vedlikeholdsarbeidet på Østfoldbanen.