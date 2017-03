Vil ha grensepoliti-løsning

Stortingsrepresentant for Frp, Ulf Leirstein, mener det må være en ordning som sikrer at politiet raskt kan være på plass på grenseovergangene til Sverige. Ordførere i grensekommunene har klaget på vedtaket om å legge ned lensmannskontoret på Ørje. Men Leirstein er ikke sikker på at løsningen er å opprettholde lensmannskontoret.