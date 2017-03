Vil ha fotballhall i Sarpsborg

Sarpsborg 08 ønsker å bygge en egen treningshall i tilknytning til fotballstadion. Det kom frem på klubbmøte i går, skriver Sarpsborg arbeiderblad. For å realisere planene må Sarpsborg kommune gi dem tillatelse til enten å eie eller leie arealene. Til avisa sier styreleder i Sarpsborg 08, Cato Haug, at hallen er noe klubben har jobba med en stund, og at det ikke bør være så langt unna i tid.