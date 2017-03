Frykter nedbemanning ved sykehuset

Det kan bli aktuelt å kutte 100 årsverk ved Sykehuset Østfold, sier administrerende direktør Just Ebbesen. Hvis sykehuset ikke får ta over ansvarert for pasientene fra Vestby kommune, må sykehuset gjøre betydelige kutt i kostnadene. Og det betyr kutt i bemanningen, sier Ebbesen.